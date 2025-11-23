¡ÖÂ¸µ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Î²ÁÃÍ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë»ëÌî¤Î¹¤µ¤ò¡×ÃÏ¸µ¿©ºà¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë¹Ö±é¡¡»³·Á¡¦Ãæ»³Ä®
»³·Á¸©Æâ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹Ö»Õ¤«¤é¼ã¤¤À¤Âå¤¬À¸¤Êý¤ò³Ø¤Ö¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿Life¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤¬11·î20Æü¡¢Ãæ»³Ä®¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³Ä®Î©Ãæ»³Ãæ³Ø¹»¤Î2Ç¯À¸¤ª¤è¤½80¿Í¤òÁ°¤Ë¹Ö±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´¨²Ï¹¾»Ô½Ð¿È¤Î¥·¥§¥Õ¡¢Â¼»³Í¥Êå¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Â¼»³¤µ¤ó¤Ï2017Ç¯¡¢»³·Á»Ô¤Ë¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Ñ¡¦¥Þ¥ë¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆËÜ³Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ÎÉáµÚ¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Áµ¿±þÅú¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¿ÊÏ©¤ÎÁªÂò¤ò¹µ¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤éÌ´¤ò³ð¤¨¤¿Â¼»³¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¤êÉÝ¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
Â¼»³¤µ¤ó¡ÖºÇ½é¤ÎÅ¹¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¤È¤¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¡×
»³·Á¸©¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ï¸©Æâ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿ÍÊª¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÃæ³Ø¹»¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢12·î¤ÏÄá²¬»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÎ¹´Û·Ð±Ä¼Ô¤Î¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£