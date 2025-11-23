»³·Á»Ô¹Ù³°¤Ç²Ð»ö¡¡¥Ð¥éºÏÇÝ¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹1Åï¾Æ¤±¤ë¡¡½Ð²ÐÅö»þ¥Ñ¥ó¤È¤Ï¤¸¤±¤ë²»¤â
»³·Á»Ô¤Ç22Æü¿¼Ìë¡¢¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹1Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²ÐÅö»þ¤ÏÌµ¿Í¤Ç¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°¤ÉôÍªÂÀÏºµ¼Ô¡Ö»³·Á»Ô¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤òÅÄ¤ó¤Ü¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¤ÏÇò¤¤±ì¤¬Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
22Æü¸á¸å10»þ20Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á»Ô²¼ÅÄ¤Î¡Ö¥¢¥¥Ð¥Êー¥»¥êー¡×À®°Â»ö¶È½ê¤Î¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶á¤¯¤Î½»Ì±¤¬È¯¸«¤·¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤Ï½Ð²Ð¤«¤é¤ª¤è¤½2»þ´Ö40Ê¬¸å¤Î23Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹1Åï¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ÏÌµ¿Í¤Ç¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½Ð²ÙÍÑ¤Î¥Ð¥é¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥é¤¬¾Æ¤±¤ëÈï³²¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌÊó¤·¤¿½»Ì±¤Ï¥Ñ¥ó¤È¤Ï¤¸¤±¤ë²»¤òÊ¹¤¡¢²Ð»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï23Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£