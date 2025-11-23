¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡¢½é¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖËÍ¤À¤±¤ÎÌ·½â¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡Á´¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¤ÇÀè¹ÔOA¤â
¡¡¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¤¬¡¢¥á¥¸¥ãー4ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖËÍ¤À¤±¤ÎÌ·½â¡×¤ò12·î3Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡¢ÎÃ²»¡ÊVo/Ag¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖËÍ¤À¤±¤ÎÌ·½â¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î¶»¤Î±ü¤ò¤½¤Ã¤È¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¼«¿È½é¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£²áµî¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤È¡¢º£¤ò·Ò¤®»ß¤á¤¿¤¤´ê¤¤¤¬¸òºø¤·¡¢¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Æü¾ï¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÀÚ¤Ê¤¯¶Á¤¡¢¡Ö´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤é¤·¤¤¼å¤µ¤È²¹ÅÙ¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£º£ºî¤âÎÃ²»¡ÊVo/Ag¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ÖÈ¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ôー¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£ºî¤Ï¡¢12·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¤Ï¡¢Íè½Õ¤ËZepp Haneda(TOKYO)¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ10¥«½ê¤ò½ä¤ë1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ3¼¡Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë