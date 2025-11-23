¡ÖÈà¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤Ê¤ë¡×¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó´´Éô¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡ªÅÙ½Å¤Ê¤ë¹üÀÞ¡Ä¡ÖÌäÂê¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤ËÍê¤â¤·¤¤ÃË¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£ÎëÌÚ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£¶¡Ý£²¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢£µ¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿83Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢Ìó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°Àï½Ð¾ì¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î84Ê¬¤ËÀµ³Î¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥»¤Î¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥Õ¥í¥¤¥ó¥È»á¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó²ÃÆþ£²Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡48ºÐ¤ÎÆ±»á¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSky Sport¡Ù¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥¤¥È¥¦¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¡£Èà¤¬¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¾¯¤·¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ±¿¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¸åºÇ½é¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¡£µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬ºÇ¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¡££³²ó¤â¡ÊÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤¬¡Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Áª¼ê»þÂå¤ÏÊì¹ñ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¼éÈ÷ÅªMF¤òÃ´¤Ã¤¿¥Õ¥í¥¤¥ó¥È»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈà¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÌòÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¡×¤È26ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ë¶¯¤¤´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ïº¸Íø¤¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Èº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ë¡£Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤À¡£Èà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤è¡£º£¸å¿ô¤«·î¡¢²æ¡¹¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡Éüµ¢Àï¤ÇÁáÂ®Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Á¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤ÇÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¡£
