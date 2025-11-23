¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬·è¾¡ÃÆ¡ª ÃíÌÜÉ¬»ê¤ÎÄº¾å·èÀï¡¢£²°ÌÄ¹ºê¤¬¿å¸Í¤Ë£²¡Ý£±¾¡Íø¤Ç¼ó°ÌÃ¥´Ô¡ª
¡¡ÃíÌÜÉ¬»ê¤ÎÄº¾å·èÀï¡£11·î23Æü¤ËJ£²Âè37Àá¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¿å¸Í¡Ê¾¡ÅÀ67¡Ë¤È£²°Ì¤ÎÄ¹ºê¡ÊÆ±66¡Ë¤¬¡¢¸å¼Ô¤ÎËÜµòÃÏPEACE STADIUM Connected by SoftBank¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï£¶Ê¬¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£FK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤ÇÉâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿·°æ°ìÍÔ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤ë¡£±Ô¤¤°ì·â¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿å¸Í¤Ï34Ê¬¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÂç¿¹½íÀ¸¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢»³ËÜÈ»Âç¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£±¡Ý£±¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¶¤á¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢63Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÊÆÅÄÈ»Ìé¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆÄ¹ºê¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢Ä¹ºê¤¬¾¡¤Á±Û¤¹¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¿å¸Í¤Ï·üÌ¿¤ËÈ¿·â¤â¡¢Ä¹ºê¤Î¼ê·ø¤¤¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏGKÀ¾Àî¹¬Ç·²ð¤¬¥¨¥ê¥¢³°¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¡£
¡¡·ä¤Î¤Ê¤¤¥²¡¼¥à±¿¤Ó¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿Ä¹ºê¤¬¡¢£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡£ºÇ½ªÀá¤òÁ°¤Ë¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡³«»Ï£¶Ê¬¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£FK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤ÇÉâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿·°æ°ìÍÔ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤ë¡£±Ô¤¤°ì·â¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿å¸Í¤Ï34Ê¬¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÂç¿¹½íÀ¸¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢»³ËÜÈ»Âç¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£±¡Ý£±¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¶¤á¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢63Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÊÆÅÄÈ»Ìé¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆÄ¹ºê¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢Ä¹ºê¤¬¾¡¤Á±Û¤¹¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¿å¸Í¤Ï·üÌ¿¤ËÈ¿·â¤â¡¢Ä¹ºê¤Î¼ê·ø¤¤¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏGKÀ¾Àî¹¬Ç·²ð¤¬¥¨¥ê¥¢³°¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¡£
¡¡·ä¤Î¤Ê¤¤¥²¡¼¥à±¿¤Ó¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿Ä¹ºê¤¬¡¢£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡£ºÇ½ªÀá¤òÁ°¤Ë¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸