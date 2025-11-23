±ÊÈøÍ®Çµ¡¡ÇÌ¼¥³¥¹¤Ç²ñ¾ìÌ¥Î»¡¡Âç¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥²¥²¥²´÷¡×¥²¥¹¥È¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¡Ê9¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±»Ô¤Î»ÔÀ©»Ü¹Ô70¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ç¤ÏÌ¾ÍÀ»ÔÌ±¤ÇÌ¡²è²½¤Î¸Î¡¦¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤¢¤ë11Æü30Æü¤ò¡Ö¥²¥²¥²´÷¡×¤ÈÀ©Äê¡£¿åÌÚ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Íâ16Ç¯¤«¤é¿åÌÚ¤µ¤ó¤ä¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀºÅ¤·¤òËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢21Ç¯¤«¤éËèÇ¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡Ö¥²¥²¥²´÷¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±ÊÈø¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÍè¾ì¼Ô¤È·ÊÉÊ¤ò¤«¤±¤¿¡ÖÍÅ²ø¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×¤Ç¸òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤â¤¤¤Ä¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ëº£²ó½Ð¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇÌ¼¤Î²¾Áõ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¡£ÃÅ¾å¤Ç¤ÏÇÌ¼¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤È¤Õ¤ì¹ç¤¦°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°áÁõ¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«¡ÄÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¡Öº£²ó¤Î°áÁõ¤Ï¡Ê¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ë4´ü¤Î³Ê¹¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¸Ä°ì¸ÄºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁ´¤ÆÆ±¤¸¤È¤³¤í¤¬À¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤²¡£¡Ö¤¿¤À¡¢4´ü¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤¬»ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Äº£¤Î»ä¤Ï¹õ¤À¤«¤é¡È»ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡É¤È¡¢º£¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥µ¥ó¥¿¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°ìÈÖ¤Î´õË¾¤Ï¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¾×·âÈ¯¸À¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢º£¹Í¤¨Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·ÊóÆ»¿Ø¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£