¡È¼çÄ¥¡É¤Î¶¯¤µ¡¢»þ¤ËÊªµÄ¡Ä¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙµÓËÜ²È¡¦µÈÅÄ·ÃÎ¤¹á»á¤ÎÁÛ¤¤¡¡¡ÖµÈÅÄ¤Î½ñ¤¯¤â¤Î¤Ïµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¡¢¤À¤±¤É¡Ä¡× º£Ìë¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µÈÅÄ·ÃÎ¤¹á»á¡Ê37¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦23ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¦TBS·Ï¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡Ê¸å11¡§00¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¸å¤ËºÛÈ½´±¤òÌ³¤á¤¿½÷À¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¡Ö½÷À¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦Åö»þ¤ÎÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤Ë¡Ö¤Ï¤Æ¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤¦¼ç¿Í¸ø¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡µÓËÜ²È¡¦µÈÅÄ»á¤Î»Å»ö¤ÏÉý¹¤¤¡£2022Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤»¤Ì¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦´¶¾ð¤âÀÅªÍßµá¤âÊú¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¡×¤ÎÃË½÷¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¡¢Í¥¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ²È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤òÅö»þºÇÇ¯¾¯¤Î34ºÐ¤Ç¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡Ù¤Î¹½À®¡¦µÓËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ëâ½÷¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦½÷»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ä¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÈÅÄºîÉÊ¤Î¤½¤ó¤Ê¡È¼çÄ¥¡É¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢»þ¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿µîÇ¯9·î¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¼¡¤Î»Å»ö¤¬Áö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ºî¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¤Î¤Ë´ÆÆÄ¤È4»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤âµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¾ï¤Ë10ËÜ°Ê¾å¤Î´ë²è¤òÊú¤¨¤ëËµ¤é¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾®Àâ¤Î¼¹É®¤Ë¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¡£»×¤¦¤è¤¦¤ËÉ®¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢¡ÖµÓËÜ¤È¤Ï»È¤¦Ç¾¤ß¤½¤¬°ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤â¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤éÊì¹»¡¦ÆüËÜÂç³Ø¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£ÁÏºî¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈäÏª¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¤ËÉ½¸½¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯³Ð¸ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¥ª¥é¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿®²á¾ê¤Ê³ØÀ¸¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£º£¤Î¼Ò²ñ¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤À¤ÈÀ¸¤¤Å¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡¡5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡£¡ÖµÈÅÄ¤Î½ñ¤¯¤â¤Î¤Ïµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¡¢¤À¤±¤É´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤·¤¿ÅØÎÏ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤ä¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
