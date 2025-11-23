¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤âÅÁÀâ¤ÎÌÜ·â¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×º´µ×´ÖÂç²ð¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤È¡È14Ç¯¤Ö¤ê¡ÉRADWIMPS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¡ª
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢11·î23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢RADWIMPS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤µ¤ó¤È°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¤â2¿Í¤ÇRADWIMPS¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¤ÎRADWIMPS¤µ¤ó¤ÎLIVE¡¢¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡¢·ì¤¬¤¿¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¥â¥ê¥¿¥¢¥ä¥ê)
¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤âÅÁÀâ¤ÎÌÜ·â¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡ØRADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR¡Ù²£ÉÍ¸ø±é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢´Ñ·à¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£°¤Éô¤µ¤ó¤ÈRADWIMPS¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥±¤Ë¤â»²Àï8·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö#¥³¥ß¥±¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ù¡¢ÄÌ¾Î¡¦¥³¥ß¥±¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¢¨¤³¤Î»þ¤Îº´µ×´Ö¤Ï¡¢ÀïÍøÉÊ¤Î½Å¤µ¤Ë¸ª¤¬ÃÆ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹w¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ß¥±¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î»²ÀïÊó¹ð¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:¥â¥ê¥¿¥¢¥ä¥ê)