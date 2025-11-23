¹¥¤¡õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ÖÅìµþÅÔ¤Î¸æ¼ë°õ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÌ÷Ô¢¿À¼Ò¡×¤òÍÞ¤¨¤¿Æ±Î¨1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¶õµ¤¤¬À¡¤ß¡¢ÀÅëí¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅß¤Ï¡¢»²ÇÒ¤ËºÇÅ¬¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¡£All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î7¡Á10Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¸æ¼ë°õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹¥¤¡õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ÖÅìµþÅÔ¤Î¸æ¼ë°õ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú12°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶ÍÌ¾¿À¼Ò¡£°ìÅÙ¤ÏË¬¤ì¤¿¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¸æ¼ë°õ¤â¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÌã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤´±ï¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¿À¼Ò¤Ç¡¢¸·½Í¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤ËÀÅ¤«¤Ê·É°Õ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òÎ¥¤ì¤¿¹Âç¤ÊÅÎ¤ËÄÃºÂ¤·¡¢³Ê¼°¹â¤¤¸æ¼ë°õ¤«¤é¸·¤«¤Ê¿Àµ¤¤ÈÀ¶¤é¤«¤Ê¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤Î¿À¼Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¤éÌÀ¼£¿ÀµÜ¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÁ´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤Ê¿À¼Ò¤Ç¡¢Ã¼Àµ¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿¸æ¼ë°õ¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤´ËÜÂº¤µ¤Þ¤Î¸æ¼ë°õ¤ÈÀõÁðÌ¾½ê¼·Ê¡¿À¤ÎÂç¹õÅ·¤µ¤Þ¤Î¸æ¼ë°õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÅìµþºÇ¸Å¤Î¤ª»û¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍëÌç¤ä´Ñ²»ÍÍ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¸æ¼ë°õ¤ò¤¼¤Ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÍÌ¾¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÌã¤¤¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
3°Ì¡§Ì÷Ô¢¿À¼Ò¡¿34É¼ÀéÂåÅÄ¶è¤ËÄÃºÂ¤·¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤«¤éÂçÅì°¡ÀïÁè¡ÊÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¹ñ»ö¤Ë½Þ¤¸¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¸æÎî¡Ê¤ß¤¿¤Þ¡Ë¤ò¤Þ¤Ä¤ë¿À¼Ò¡£ÌÀ¼£2Ç¯¡Ê1869Ç¯¡Ë¤ËÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î»×¤·¾¤¤·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ·ú¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î°ÖÎî¤È¸²¾´¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºù¤ÎÌ¾½ê¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¸æ¼ë°õ¤ÎÇÒ¼õ¤È¶¦¤ËÂ¿¤¯¤Î»²ÇÒ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
Æ±Î¨1°Ì¡§ÌÀ¼£¿ÀµÜ¡¿79É¼½ÂÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤È¾¼·û¹ÄÂÀ¹¡¤ò¤Þ¤Ä¤ë¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£1920Ç¯¡ÊÂçÀµ9Ç¯¡Ë¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¿À¼Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹Âç¤ÊÅÎ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¿ÀÀ»¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸æ¼ë°õ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÄ¾½ñ¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢º®»¨»þ¤Ë¤Ï½ñ¤ÃÖ¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¡Ê¤±¤ó¤½¤¦¡Ë¤òËº¤ì¤µ¤»¤ëÀÅ¼ä¤Ê¶Æâ¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÄ»µï¤äÀ¶Àµ°æ¡Ê¤¤è¤Þ¤µ¤Î¤¤¤É¡Ë¤Ê¤É¸«¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÔÆâ¶þ»Ø¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Î¨1°Ì¡§ÀõÁð»û¡¿79É¼ÂæÅì¶èÀõÁð¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢ÅÔÆâºÇ¸Å¤Î»û±¡¤Ç¤¹¡£¿ä¸ÅÅ·¹Ä¤Î»þÂå¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¤ª»û¤Ç¡¢¡ÖÀõÁð´Ñ²»¡×¤È¤·¤Æ¹¤¯¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍëÌç¤ä¸Þ½ÅÅã¡¢Ãç¸«À¤ÄÌ¤ê¤Ê¤É¡¢¹¾¸Í¾ð½ï¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ë·Ê´Ñ¤Ï¡¢Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸æ¼ë°õ¤Ï¡¢ËÜÆ²¡Ê´Ñ²»Æ²¡Ë¤ÈÂç¹õÅ·¤ò¤Þ¤Ä¤ë±Æ¸þÆ²¡Ê¤è¤¦¤´¤¦¤É¤¦¡Ë¤Î2¼ïÎà¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤ËÏ½ñ¤¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
