»ë³Ð¾ã³²¼Ô¡¢ÅêÉ¼¤Ëº¤Æñ´¶¤¸¤ë¡¡È¾¿ôÄ¶¡¢Áªµó¼ÂÂÖÄ´ºº
¡¡»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¬Áªµó¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ëºÝ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ç¡¢ÅêÉ¼½ê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬È¾¿ôÄ¶¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯4·î¤Î²þÀµ¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡»Ü¹Ô¤Ç¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ÎÄó¶¡¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÅêÉ¼¤Î¸¢Íø³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2023Ç¯8¡Á9·î¡¢ÆüËÜÌÕ¿ÍÊ¡»ã°Ñ°÷²ñ¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬Á´¹ñ¤Î»ë³Ð¾ã³²¼ÔÃÄÂÎ¤äÌÕ³Ø¹»¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÍÍê¤·¡¢1022¿Í¤¬²óÅú¤·¤¿¡£20Ç¯°Ê¹ß¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÁªµó¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿895¿Í¤Ë¡¢ÅêÉ¼¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÊ£¿ô²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡²óÅú¤·¤¿873¿ÍÃæ¡ÖÅêÉ¼½ê¤¬±ó¤¤¡×¤È¡ÖÅêÉ¼½ê¤Ë¹Ô¤¯¼êÃÊ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì11.8¡ó¤È11.3¡ó¡¢¡ÖÅÀ»úÅêÉ¼¤äÂåÍýÅêÉ¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬°¤¤¡×¤¬11.1¡ó¡¢¡ÖÅêÉ¼¤ÎÈëÌ©¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¿´ÇÛ¡×¤¬9.3¡ó¡£¡ÖÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï49.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ë³Ð¾ã³²¼Ô¸þ¤±¤ËÅÀ»ú¤ä²»À¼¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁªµó¸øÊó¡ÖÁªµó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Î¿»Æ©¾õ¶·¤âÄ´ºº¡£¡ÖÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬35.2¡ó¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬3.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£