¡ÚÂ®Êó¡Û¥µ¥Ã¥«ーJ2 VÄ¹ºê ¼ó°Ì¿å¸Í¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¾¡Íø ¼ó°ÌÉâ¾å¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°¡ÖV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡×¤Ï23Æü¡¢¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤Ç¼ó°Ì¤Î¡Ö¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Ï¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¿·°æ¤¬°ÜÀÒ²ÃÆþ¸å½é¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°È¾34Ê¬¤Ë¿å¸Í¤ËÆ±ÅÀ¥´ー¥ë¤òµö¤·¡¢1ÂÐ1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾20Ê¬¡¢¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ëV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤ÏÊÆÅÄ¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£
Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Âç°ìÈÖ¤ò2-1¤ÇÀ©¤·¤¿V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö69¡×¤Ë¿¤Ð¤·¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4°Ì¤Î¡ÖÀéÍÕ¡×¤¬º£Àá¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢J1¾º³ÊÁè¤¤¤ÏºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
