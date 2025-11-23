£Æ£ÃÅìµþ¡¦É¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¡¡º¸ÂÉé½ý¤ÇÉüµ¢¤ÏÍèµ¨¤Ë¡¡ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÆùÎ¥¤ì¤ÇÁ´¼£Ìó£³¤«·î
¡¡£Ê£±£Æ£ÃÅìµþ¤Ï£²£³Æü¡¢£Í£ÆÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢º¸ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Á´¼£¤Ï¼õ½ýÆü¤è¤êÌó£±£°¡Á£±£²½µ´Ö¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É¶ÀÑÅÄ¤Ï£±£³Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¡£¤½¤Î¤¿¤á£Ê£±Ä®ÅÄ¤ËÇÔ¤ì¤¿£±£¶Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¡£Íè·î£¶Æü¤Ë£Ê£±ºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨Ãæ¤ÎÉüµ¢¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï£³£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£²¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡££¶·î¤Î³èÆ°¤Ç£ÁÂåÉ½½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹ñÆâÁÈ¤ÎÊÔÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿£··î¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢£Å¡½£±Áª¼ê¸¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¹¡Á£±£±·î¤Î³èÆ°¤Ë¤ÏÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£