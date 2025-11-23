¡Ú ²£Àî¾°Î´ ¡Û ¡Ö1Ç¯´Ö¤³¤ÎÆü¤Î°Ù¤À¤±¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡×¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤íÀ¤³¦¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¡¢²£Àî¾°Î´¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²£Àî¾°Î´ ¡Û ¡Ö1Ç¯´Ö¤³¤ÎÆü¤Î°Ù¤À¤±¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡×¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤íÀ¤³¦¡×
£±£±·î£²£²Æü¡¢²£Àî¾°Î´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î»þ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ä¤¬¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢²£Àî¾°Î´¤µ¤ó¤Î¸«»ö¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢ÆùÂÎ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤¦¤È¤¦ÌÀÆü¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡¡1Ç¯´Ö¤³¤ÎÆü¤Î°Ù¤À¤±¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡¡¤½¤Îº²¤¬¤¹¤Ù¤Æ²¶¤ÎÂÎ¤Ë½É¤ë¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°µ¾¡¤Î¡¡ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡¦¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¡¢Í¥¾¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤³¤³¤í¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡¦¡Ö1ÈÖ¤¤¤¤´é¤Ç¡¢1ÈÖ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢1ÈÖ¤ê¤ê¤·¤¤¤ª´é¤«¤â¤Í¡¡Âç²ñ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±£±·î£±Æü¡¢²£Àî¾°Î´¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖFITNESS WORLD JAPAN¡×¤Î¡ÖJapan Open 2025¡×¤Î¡ÖMen's Bodybuilding - Open¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¹¹¤Ë¡Ö3½µ´Ö¸å¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤Ë¤à¤±¤Æ¤Þ¤¿ËèÆü¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Þ¤¹ ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¤ó ¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤è 3½µ´Ö¸å¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ÂÎÀäÂÐ¤Ë¤ß¤»¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡ª ¤¹¤°¤Ëin the gym¤À¤¼¡×¤È¡¢¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û