ÎëÌÚ°¡Èþ¡¡µÙÆü¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È»°Ëæ¡Ö¥É¥ó¥¤È¤«¥í¥Ô¥¢¡¢Æù¤Î¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¡¢¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï¤É¤³¹Ô¤³¤¦¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤Ë½Ð±é¡£µÙÆü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼»°Ëæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡¢¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë£³¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡µÙÆü¤Ï¡Ö»ä¡¢½ÐÌµÀº¤Ç¡×¤ÈÇðÌÚ¤¬¼«Âð¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¸åÆ£¤â¼«Âð¤Ç¥É¥é¥Þ¡¢¥²¡¼¥à»°Ëæ¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¸åÆ£¤¬¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤º¡¼¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤ë¤Í¡£¥¸¥à¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Çã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë³°¤Ø½Ð¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¡¢¡ÊÇã¤¤Êª¤Ï¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¤±¤É¤Í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ØÇã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â²¿¥«½ê¤«¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥É¥ó¥¡Ê¥Û¡¼¥Æ¡Ë¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¥í¥Ô¥¢¡Ù¤È¡¢¤¢¤È¡ØÆù¤Î¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¡Ù¤È¡¢¡Ø¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ø¤¤ç¤¦¡¢¤É¤³¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼Ö¡¢Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¡×¤È¼¡¡¹¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼°¦¡É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£