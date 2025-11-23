°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¥É¥¥Ã¡ª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¡¼¥È¤Ç¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥Ç¡¼¥È¤Ç°ì½ï¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤Ð¡¢Æó¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½Ì¤Þ¤ë¤â¤Î¡£³Ú¤·¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Ê¤«¤ÇÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Èà»á¤ò¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ158Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤ÈÈà»á¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÈà»á¤¬±¿Æ°²»ÃÔ¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÍ¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¢¤²¤ë
¡Ö¥¸¥ç¥®¥ó¥°Ãæ¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈà»á¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¯¤·¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¸ø±à¤Ç¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤Ï¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÌµ¼Ùµ¤¤ËÁö¤ê²ó¤ë
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¿·Á¯¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æüº¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë±ï¤¬¤Ê¤¤Èà½÷¤Û¤É¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬Èà»á¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ç¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢·Ú¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤é±¿Æ°¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥È¥é¥¤¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÊÂ¤ß¤Ë³ê¤ì¤ë¤Þ¤Ç¿¿·õ¤ËÎý½¬¤¹¤ë
¡ÖÄ¹¤¤¥³¡¼¥¹¤ò°ì½ï¤Ë³ê¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¡¼¥È¤Î²Ö·Á¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¥Ü¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ëº¹¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èà»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦É¬»à¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÅÐ»³¤ä¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ä¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Çµã¤¸À¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤
¡Ö»³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤¤¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤Ë´Å¤¨¤Á¤ã¥À¥á¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»³¤ÎÃæ¤Ê¤É¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£µã¤»ö¤ò¸À¤ï¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Ì¤¯¥¿¥Õ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Èà»á¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Ê¤É¤ÎÃÄÂÎ¶¥µ»¤Ç¡¢Ì£Êý¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤Ë¤ÏÂçÀ¼¤Ç»¿¼¤òÁ÷¤ë
¡ÖÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÌ£Êý¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢Èà»á¤Ë¿·Á¯¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±þ±çÀÊ¤«¤éÈà»á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÄ¹µ÷Î¥¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Èà»á¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò¼êÆþ¤ì¤¹¤ë
¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢´ÝÅê¤²¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥«ÉôÊ¬¤Î°·¤¤¤òÃËÀÇ¤¤»¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤Ç¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¡¢Èà»á¤ò¶Ã¤«¤»¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà»á¤Ë¶µ¤¨¤ò¸ð¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÎä¤¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢½àÈ÷¤ËÂÕ¤ê¤¬¤Ê¤¤
¡Öµ¤¤¬Íø¤¯Èà½÷¤ÏºÇ¹â¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Éô³è¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤è¤í¤·¤¯µÙ·ÆÍÑ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Èà»á¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â°ì½ï¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤À¤±¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤ËÆó¿ÍÊ¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤É¤Îµåµ»¤Ç¤Ï¡¢·ù¤¬¤é¤º¤Ë¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¤¤Ë¹Ô¤¯
¡ÖÈà½÷¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯½¦¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¶½ÀÃ¤á¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µåµ»¤ËÉÕ¤¤â¤Î¤Î¡Öµå½¦¤¤¡×¤òÈà»áÇ¤¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë½¦¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸øÊ¿¤ËÊª»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁê¼ê¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¥¸¥ç¥®¥ó¥°Á°¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¡ûkmÁö¤ë¡ª¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·è¤á¡¢ºÃ¤±¤ºÁö¤ê¤Ì¤¯
¡Ö·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤êÈ´¤¯º¬À¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ä¿å±Ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ýµ×ÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¶¥µ»¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¸·¤·¤µ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£·è¤á¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¡Ö´èÄ¥¤ê²°¡×¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢Èà»á¤ò´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´èÄ¥¤Ã¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤Û¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡ÖÁÇ¤ÎÀ³Ê¡×¤¬½Ð¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà»á¤È¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¡¼¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¸â ÂöËá¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯8·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é8·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×158Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
