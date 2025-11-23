¡Úµð¿Í¡ÛÀ¾Â¼·òÂÀÏ¯´ÆÆÄ¡Öºå¿À¤òÅÝ¤·¤ÆÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç·è°Õ
¡¡£±£²·î£²£¶Æü¤«¤é¿ÀµÜµå¾ì¤È²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¾®³ØÀ¸¤ÎÆð¼°ÌîµåÂç²ñ¡Ö£Î£Ð£Â¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£Ë£Ï£Î£Á£Í£É¡¡£Ã£Õ£Ð¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿£±£¸Áª¼ê¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿Æâ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ëµð¿Í£³·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¾Â¼·òÂÀÏ¯´ÆÆÄ¡£¥³¡¼¥Á¤ÏÆ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤Ç¸µµð¿Í°éÀ®Áª¼ê¤Î¹õÅÄ¶ÁÀ¸¥³¡¼¥Á¤È¡¢º£µ¨¤Þ¤ÇÆ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤Ç¿·¤¿¤Ë£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÂçÅÄÂÙ¼¨¥³¡¼¥Á¡£
¡¡À¾Â¼´ÆÆÄ¤Ï¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡ÖÃÄ·ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤é£³·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡Öº£Ç¯¤¼¤ÒÍ¥¾¡¤·¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬Îå¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££±·³¤ÏÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½éÀï¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤¼¤Òºå¿À¤òÅÝ¤·¡¢Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£