£Ê£²Äº¾å·èÀï¤ÏÄ¹ºê¤Ë·³ÇÛ¡Ä¼ó°ÌÉâ¾å¤ÇºÇ½ªÀá¤Ø¡¡¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¿å¸Í¤ÏÄËº¨¹õÀ±¤Ç¼ó°Ì¤«¤éÅ¾Íî
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£·Àá¡¡Ä¹ºê£²¡½£±¿å¸Í¡Ê£²£³Æü¡¦¥Ô¡¼¥¹¥¿¡Ë
¡¡£²°Ì¤ÎÄ¹ºê¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤Ë£²¡½£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¡È£Ê£²Äº¾å·èÀï¡É¤òÀ©¤·¤Æ¿å¸Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¾º³Ê¤ÈÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¿å¸Í¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ï¡¢ÉâÂÎ©¤Ä¿å¸Í¤ò¿¬ÌÜ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢³«»Ï£¶Ê¬¤Ë£Ä£Æ¿·°æ°ìÍÔ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡££²£°Ê¬²á¤®¤«¤éÁê¼ê¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¡¢Æ±£³£´Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£²£°Ê¬¤Ë£Ð£Ë¤ò£Æ£×¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥¸¥§¥º¥¹¤¬ÄÀ¤á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Â¾²ñ¾ì¤ÇÀéÍÕ¤¬ÂçÊ¬¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾º³Ê·èÄê¤Ï¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ½ªÀá¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÆÁÅç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡££²£°£±£¸Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î£Ê£±Éüµ¢¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¯¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¤ÏÁ°Àá¤ÎÂçµÜÀï¡Ê£°¡ü£²¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¾å°ÌÂÐ·è¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯°ÕÃÏ¤Ï¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤¬Â³¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î£²°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¤Î¥Û¡¼¥àÂçÊ¬Àï¤ËÎ×¤à¡£