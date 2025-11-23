50ºÐ¡¦¥â¥Ç¥ë¿Î¹á¡¡16ºÐÇ¯²¼É×¤È¤ÎÃçÎÉ¤·É×ÉØSÈäÏª¡Ö1122¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ÄÉ×ÉØ¤Ç¥Õ¥ê¥Þ¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¿Î¹á¡Ê50¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2018Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿16ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤È¤Î¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1122¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤Ï¤¤¤Ä¤â»äÃ£¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ë¥³¥ó¥Ì¤Î¤¿¤á¤ËÉ×ÉØ¤Ç¥Õ¥ê¥Þ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¡´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÉ×ÉØ¤Ç¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤·¤¿¤êÇöÌÜ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¸«ÅÏ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢µÙ·Æ¤·¤¿¤êÍßÄ¥¤é¤ºËÜ¼Á¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¿Î¹á¤Ï30ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢08Ç¯¤ËÃË¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2018Ç¯10·î¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¼Ì¿¿²È¡¦¼ÆÅÄæÆÊ¿»á¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£