¡¡¡þÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯50°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼5¾¡¤ÎÀîºê½Õ²Ö¡Ê22¡áÂ¼ÅÄÀ½ºî½ê¡Ë¤Ï22Ç¯¤Î½éÍ¥¾¡°Ê¹ß¡¢ÊÝ»ý¤·Â³¤±¤¿¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤ÎÈø´ØºÌÈþÍª¡Ê22¡áJFE¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¤âº£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤¬µÕÅ¾¥·¡¼¥É¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢22°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂô¿¿±û¡Ê28¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢»³ÆâÆüºÚ»Ò¡Ê26¡á¥é¥¤¥¯¡Ë¤â¥·¡¼¥É¤òÁÓ¼º¤·¤¿¡£