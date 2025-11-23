Æþ»³Ë¡»Ò¡¢¡ÈÌ¼¡É¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²¹¤«¤Ê¿Æ»Ò¤Î°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆþ»³Ë¡»Ò¡Ê40¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¿åÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË ¿¼0¡§24¡Ë¤Ç¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤¹¤ë»ÒÌò¡¦ÁýÅÄÍüº»¡Ê12¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£ÃçÎÉ¤·¡È¿Æ»Ò¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Á¡×¾Ð´é¤Î¡È¿Æ»Ò¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æþ»³Ë¡»Ò¡õÁýÅÄÍüº»
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¡ÖÈøÄ¥ÉöÌò¤ÎÆþ»³Ë¡»Ò¤µ¤ó¤È °ÉÆà¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó ¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤ÆÑ³¤¤¡Ä°ÉÆà¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ï¶¯¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹ ¤ª¤«¤¢¤µ¤¡¤¡¤¡¤ó¡×¤Èµã¤´é¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¹¤«¤¤¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÊìÌ¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Á ¤¤¤ä¤µ¤ì¤ë¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö²¹¤«¤Ê¿Æ»Ò¤Î°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¾Ð´éµã¤±¤Þ¤¹¡×¡ÖÉö¤µ¤ó¤È°ÉÆà¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÉö¤µ¤ó¤È°ÉÆà¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸ø»ä¶¦¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¡¦²»´îÂ¿½é¡ÊÁ°ÅÄ¸øµ±¡Ë¤È¡¢ÃµÄå¡¦°ËÀªÃ«³¤¡Ê¿åÂôÎÓÂÀÏº¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤Î¤¿¤á¡¢Î¥º§ÊÛ¸î¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡£2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ¥º§°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢Ë¡¤Ç¤Ï·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡È¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§¡É¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
