»þÃ»¥­ー¥Þ¥«¥ìー¤Ç¥é¥¯¤´¤Ï¤ó¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¤Ç´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸

»Å»ö¤ä²È»ö¤ÇË»¤·¤¯¡¢¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¸½Âå¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¥ー¥Þ¥«¥ìー¥ë¥¦¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÃ»»þ´Ö¤Ëºî¤ì¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÎäÅà¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Î¿©Âî¤Ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£Ì£¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¿çÌ²ÉéºÄ¡×
»Å»ö¤ä°é»ù¡¢²È»ö¤Ê¤É¤ÇÆü¡¹Ë»¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿çÌ²ÉéºÄ¤ò¤¿¤á¤¬¤Á¡£²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Ç¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤¬Â³¤¤¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Ì²¤ê¤ÎÀõ¤µ¤ä¡¢¿²¤Ä¤¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹½¬´·¤òÀ°¤¨¤ë°ì¤Ä¤Î¹©É×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£
¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¤ÇÌë¤ÎÀ°¤¨»þ´Ö¤ò
¥È¥Þ¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀ®Ê¬¡ÖGABA¡Ê¥®¥ã¥Ð¡Ë¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£±à¤Î¡ÖÍýÁÛ¤Î¥È¥Þ¥È¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎGABA¤ò´Þ¤à´°½Ï¥È¥Þ¥È¤ò100¡ó»ÈÍÑ¡£»Å»ö¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¸å¤Î°ìÇÕ¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìë¤ÎÀ°¤¨»þ´Ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÍýÁÛ¤Î¥È¥Þ¥È¡×¤òÎÁÍý¤Ë¤â³è¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢»Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥ー¥Þ¥«¥ìー¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¿©¸å¤Î½Å¤¿¤µ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡£
¿å¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥ë¥¦¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍýÁÛ¤Î¥È¥Þ¥È¡×¤Çºî¤ë¡Ö¤³¤¯¤Þ¤í¥ー¥Þ¥«¥ìー¡×
ºàÎÁ¡Ê4»®Ê¬¡Ë
¡¦¤³¤¯¤Þ¤í¥ー¥Þ¥«¥ìー ¡Ä¡Ä ½È¢¡Ê74g¡Ë
¡¦µíÆÚ¤Ò¤Æù ¡Ä¡Ä 300g
¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë ¡Ä¡Ä Ãæ1½¸Ä¡Ê300g¡Ë
¡¦¿Í»²¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë ¡Ä¡Ä ½ËÜ¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý ¡Ä¡Ä Âç¤µ¤¸1
¡¦ÍýÁÛ¤Î¥È¥Þ¥È ¡Ä¡Ä 100ml
¡¦¿å ¡Ä¡Ä 50ml
¡¦¥Áー¥º ¡Ä¡Ä Å¬ÎÌ¡Ê»Å¾å¤²ÍÑ¡¦¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë
ºî¤êÊý
¶Ì¤Í¤®¤òÀè¤ËßÖ¤á¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Î¢ÌÌ¤Îºî¤êÊý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î¥È¥Þ¥È¡×¤Ç¥³¥¯¤È»ÝÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸ÈÇ¤Ç¤¹¡£
① ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ò¤Æù¤òÆþ¤ì¤ë¡£
·Á¤òÊø¤µ¤ºÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¡¢½ù¡¹¤Ë¤Û¤°¤¹¤³¤È¤Ç¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡£
② ¿Í»²¡¦¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
③ ÍýÁÛ¤Î¥È¥Þ¥È¤È¿å¤ò²Ã¤¨¤ë¡£»þ¡¹¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼Ñ¹þ¤à¡£
④ ²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤³¤¯¤Þ¤í¥ー¥Þ¥«¥ìー¥ë¥¦¤òÍÏ¤«¤¹¡£
⑤ ºÆ¤Ó¼å²Ð¤Ç¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
⑥ ¤ª¹¥¤ß¤ÇÊ´¥Áー¥º¤ò¤Õ¤Ã¤Æ´°À®¡ª
»þÃ»¤â±ÉÍÜ¤â¤«¤Ê¤¨¤ë¡¢Æü¾ï¥¢¥ì¥ó¥¸
»þÃ»¤Çºî¤ì¤Æ¡¢Ì£¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ー¥Þ¥«¥ìー¡£¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¤Î¥ー¥Þ¥«¥ìー¥ë¥¦¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ï¥«¥ìー ¥ー¥Þ¥«¥ìー¡×¡Ö¤³¤¯¤Þ¤í¥ー¥Þ¥«¥ìー¡×¡Ö¤´¤Á¥ì¥Ô¥é¥¤¥¹ ¥ー¥Þ¥«¥ìー¡×¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×ËÉÙ¡£
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¼¡Âè¤Ç¤â³Ú¤·¤ßÊý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¿©Âî¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿·¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£