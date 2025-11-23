osage¡¢¥Ë¥åーEP¡Ø²Î¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¤À¡Ù¥ê¥êー¥¹¡õ¼ýÏ¿¶ÊÀè¹ÔÇÛ¿®¡¡ÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤â
¡¡osage¤¬¡¢¥Ë¥åーEP¡Ø²Î¤¨¤â¤·¤Ê¤¤Îø¤Ð¤Ã¤«¤À¡Ù¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤ò11·î26Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¥êー¥¹È¯É½¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡Øfrom origin¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£osage¤¬2019Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤Ã¤¿Âçºå CLUB ROCK'N'ROLL¡¢Ì¾¸Å²° Live House Pangea¡¢Åìµþ Shibuya eggman¤ò2026Ç¯2·î¤è¤ê¤Þ¤ï¤ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ë¥Ä¥¢ー¤Ë¡£¿·¶Ê¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¡×¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¤¤¿osage¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤¨¤Æ¸¶ÅÀ²óµ¢¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë