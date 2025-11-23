¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤é¡Ä¼ÂÊªº¾µ½¡×ÈþÊÝ½ãà¼«²è¼«»¿á¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç20Âå¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥Õ¡¼¥É¡õ¥í¥ó¥°¥¦¥£¥Ã¥°¤Î¼ã¸«¤¨¼Ì¿¿
¡¡½÷Í¥¤ÎÈþÊÝ½ã(65)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥í¥ó¥°¥¦¥£¥Ã¥°¤òÃåÍÑ¤·¤¿à¼ã¸«¤¨¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¡¼¥É¤ò¿¼¤á¤Ë¤«¤Ö¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°õ¾Ý¤Î°ã¤¦Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿àÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥í¥ó¥°¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¡¡¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤À¤±¡¡¼ã¤¯¤ß¤¨¤ë¡¼!!¡¡¼Ì¿¿¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¼«¤é¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤é¡¡¤¤¤¤¤Í¡¡¤¤Æ¤â¡¢¼ÂÊªº¾µ½¡×¤È¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç20Âå¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¦¥¤¥Ã¥°¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£