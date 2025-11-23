40ºÐ¡¦ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¤¬9Ç¯¤Ö¤ê2¾¡ÌÜ¡¡¾¾»³±Ñ¼ù5°Ì¡¢ÀÐÀîÎË¤Ï20°Ì
¡ã¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡þ23Æü¡þ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊµÜºê¸©¡Ë¡þ7117¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð¤¿40ºÐ¡¦ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢2016Ç¯¡ÖÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡×°ÊÍè¤Î2¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¡¡¥¯¥é¥Ö¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ÆÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë!?
¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤ËÀ¸¸»»ûÎ¶·û¡¢ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡¢²ÏËÜÎÏ¡£¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï2014Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡¢ÌÚ²¼ÎÇ²ð¡¢²¬ÅÄ¹¸Ê¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÀÐÀîÎË¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦20°Ì¥¿¥¤¡£Á°½µV¤Î¶â»Ò¶îÂç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦44°Ì¥¿¥¤¤Ç4Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2²¯±ß¡£Í¥¾¡¤·¤¿ÄÍÅÄ¤Ï4000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâÃË»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ÆüËÜÀª¤Ï¡©¡¡ÊÆ¹ñ½÷»ÒºÇ½ªÀï¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¡¡¥¯¥é¥Ö¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ÆÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë!?
¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤ËÀ¸¸»»ûÎ¶·û¡¢ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¡¢²ÏËÜÎÏ¡£¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï2014Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡¢ÌÚ²¼ÎÇ²ð¡¢²¬ÅÄ¹¸Ê¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÀÐÀîÎË¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦20°Ì¥¿¥¤¡£Á°½µV¤Î¶â»Ò¶îÂç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë4¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦44°Ì¥¿¥¤¤Ç4Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2²¯±ß¡£Í¥¾¡¤·¤¿ÄÍÅÄ¤Ï4000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâÃË»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ÆüËÜÀª¤Ï¡©¡¡ÊÆ¹ñ½÷»ÒºÇ½ªÀï¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É