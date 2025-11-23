¡ÚÈÖÁÈ½é¤Î²¤½£¥í¥±¡Û£Í£Ã²ÃÃÏÎ¼¤µ¤ó¤¬¡ÈÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡É¤òÅ°Äì¼èºà¡ª£Õ¡Ý£±£¸ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÄË´¶¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ÎÊÉ¡×¤È¤Ï¡©¡ÚKICKOFF¡ªKANSAI¡Û
¡¡ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î²¤½£¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥¤¥®¥ê¥¹ÆîÀ¾Éô¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ç¡¢²¤½£¤Î¶¯¹ë¤ÈÀï¤¦£Õ¡Ý£±£¸ÆüËÜÂåÉ½¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢À¤³¦¤ÎÊÉ¤òÄË´¶¤·¤¿¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¤Î»ÊÎáÅã¡£²ÝÂê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¢§¡Ö´Å¤µ¤ä·ä¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡´ØÀ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦£Í£Â£Ó¤Î£Ê¥ê¡¼¥°±þ±çÈÖÁÈ¡Ø£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª£Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡Ù¤Ç½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö°éÀ®Ç¯Âå¡×¤Î²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤È£Ê£Æ£Á¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡¡£Õ¡Ý£±£¸ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤ä¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¡¢Ìó£²½µ´Ö¤Ç£´»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Î£Ñ£Ð£Ò¤ä¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¡£Íèµ¨¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¤Î»ÊÎáÅã¡¢£Í£Æ»³ËÜÅ·æÆ¡Ê¤¿¤«¤È¡ËÁª¼ê¤é¤¬³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î²ÃÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ÏÂç¤¤¤¡£´·¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤òÄÉµá¤·»Ï¤á¤¿¿Í¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤«¤éÀ¤³¦¤òÃÎ¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¤È¤Î£±Àï¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¡£ÂÎ³Êº¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÁ°È¾£±£±Ê¬¤Ç£²ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Á°È¾£±£¶Ê¬¤Ë¤Ï»³ËÜÁª¼ê¤ÎÄ¾ÀÜ£Æ£ËÃÆ¤Ç£±ÅÀº¹¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±£³£±Ê¬¤Ë¤Ï»³ËÜÁª¼ê¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤ÆÀË¤·¤¯¤â£²¡Ý£³¤ÇÇÔÀï¡£»³ËÜÁª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö´Å¤µ¤ä·ä¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê»³ËÜÅ·æÆÁª¼ê¡Ë¡Ö¥¥Ã¥¯¤äµåºÝ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÃÃÏ¤µ¤ó¤¬Å°Äì¼èºà¡££±£¶£°Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ÎÅÁÅý¥¯¥é¥Ö¡¢¥ì¥¯¥µ¥à£Æ£Ã¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ê£Í£Â£Ó¡Ö£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª £Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡×ÆüÍË¿¼Ìë£±¡§£³£°¡Ý£²¡§£°£°ÊüÁ÷¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£²£³Æü¡ÊÆü¡Ë¼ýÏ¿Ê¬¤Î¼ýÏ¿¤è¤ê¡Ë