¡Ú¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Û°ÛÎã¡Ö¥¯¥ÞÂÐºö¡×»öÁ°È¯É½¤âÁ´24¥Á¡¼¥à¤¬Ìµ»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡
¡¡¡þÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µÜ¾ë¡¦¾¾ÅçÄ®Ê¸²½´Ñ¸÷¸òÎ®´ÛÁ°¡Á¹°¿Ê¥´¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¡á6¶è´Ö42.195¥¥í¡Ë
¡¡½÷»Ò±ØÅÁ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£32²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´24¥Á¡¼¥à¤¬Ìµ»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¡¢¡Ö¥¯¥Þ¡×Èï³²¤ÎÂÐºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Ï¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤ÇÉÑÈ¯¤¹¤ë¥¯¥ÞÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢¹ç¤¬»öÁ°¤ËÂÐ±þºö¤òÈ¯É½¤¹¤ë°ÛÎã¤Î·Á¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤¿Á´24¥Á¡¼¥à¤ËÈï³²¤Ï¤Ê¤·¡£
¡¡µ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢³«»Ï¸å¥³¡¼¥¹¤«¤éÈ¾·Â100¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ»ß¡£¥³¡¼¥¹¤«¤éÈ¾·Â500¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÈÏ°Ï¤Ë½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¸òÄÌµ¬À©¤äÈòÆñÍ¶Æ³¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Þ¤Ç¤Ë½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ì¤ÐÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë³«ºÅ¡£Ëü¤¬°ì¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤Ë½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢±Æ¶Á¤Î¤¢¤ë¶è´Ö¤Þ¤Ç¤Ï·ÑÂ³¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÃæ»ß¡£Áª¼ê¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î°ÂÁ´¤Ê»ÜÀß¤ËÂàÈò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥¹¾å¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃÏÅÀ¤¬²¿¥«½ê¤«¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÀçÂæ»ÔÆâ¤Î¹À¥Àî±è¤¤¤ä¡¢1¶è¤Î¾¾ÅçÄ®¡¢ÍøÉÜÄ®Æâ¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤â´Þ¤á¤ÆÂç²ñËÜÉô¤ËÃ´ÅöÁë¸ý¤òÀßÃÖ¡£¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç8°Ì¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿8¥Á¡¼¥à¡ÊJPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢´äÃ«»º¶È¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¡¢»ñÀ¸Æ²¡Ë¤È¡¢Í½Áª²ñ¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡Ë¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿16¥Á¡¼¥à¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ä¡¢Å·Ëþ²°¡¢µþ¥»¥é¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢¥ë¡¼¥È¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡¢Èî¸å¶ä¹Ô¡¢¥Î¡¼¥ê¥Ä¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡¢°¦É²¶ä¹Ô¡Ë¤Î¹ç·×24¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£