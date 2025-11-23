³ÈÂç¤¹¤ë¡ÉAOÆþ»î¡È °ìÈÌÆþ»î¤è¤ê¤¤¤¤À©ÅÙ¡Ä¥Û¥ó¥È¡©¡ÖÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ÖË¾Æ°µ¡¤À¤±¤¬¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ÆÂç³Ø¿Ê³Ø¡×
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É°ìÈÌÁªÈ´¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ç³ÊÈ¯É½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡×¡£Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤È¤Ï¡¢AOÆþ»î¤ÎÈ¯Å¸·¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢³ØÎÏ¡¢ÌÌÀÜ¡¢¾®ÏÀÊ¸¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç³ØÀ¸¤ÎÇ½ÎÏ¤äÅ¬À¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë»î¸³ÊýË¡¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¸¤¤»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×Æñ´Ø¹»¡¦À¾ÂçÏÂ³Ø±à¤Î¶µ»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹Î¢Â¦
¡¡¶áÇ¯¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ÎÏÈ¤ò¹¤²¤ëÂç³Ø¤¬Áý²Ã¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤Ç10·î¤Ë»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢11·î¤«¤é¹ç³ÊÈ¯É½¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¡¢Æþ³Ø¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬Áí¹ç·¿¡¢³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Ë¹ç³Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ì¾Ìç¡¦ÅìËÌÂç³Ø¤¬°ìºòÇ¯¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÁ´¤ÆÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¤¤¡×¡£Åö»þ¤ÎÂç³ØÁíÄ¹¤¬¡¢25Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ°ìÈÌÁªÈ´¤òÇÑ»ß¤·¡¢¤¹¤Ù¤ÆÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÁí¹ç·¿½Å»ë¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¤È¤«¼Â¼Ò²ñ¤ËÂ¨¤·¤¿¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö·ë¶ÉÍ×ÎÎ¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¹ç³Ê¤·¤½¤¦¡¡¥³¥Ä¥³¥ÄÊÙ¶¯·¿¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡×¡ÖÂÎ¸³³Êº¹¤¬±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤ÊÁªÈ´Ë¡¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥¹¥È¤Î³ØÎÏ½Å»ë¤«¤éÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤ØÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£
¢£Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤È¤Ï¡©
¡¡Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¶¥×¥íÂåÉ½¤ÎÂ¹Ã¤ÍÎ»á¤Ï¡Ö1ÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³ÆÂç³Ø¤¬Íß¤·¤¤¿Íºà¤òÄêµÁ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤ÎÊ¸³ØÉôÃÏÍý³Ø²Ê¤Ï¡Ø3ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤êÃÏ¿Þ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡Ù¡¢Áá°ðÅÄ¤ÎÊ¸²½¹½ÁÛ³ØÉô¤Ï¡ØÆüËÜÊ¸²½¤ò³¤³°¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¿Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¡£ÅìËÌÂç³Ø¤¬AOÆþ»î¤ò100%¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µá¤á¤Æ¤ë¿ÍºàÁü¤ÎÃæ¤Ë³ØÎÏ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÂç³Ø¤¬µá¤á¤Æ¤ë¿ÍºàÁü¼¡Âè¤Ç¡¢Æþ»î¤òÁ´Éôºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Æþ»î¤À¡×¡£
¡¡¿äÁ¦Æþ»î¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤¤¤ë¤«¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤âÂç³Ø¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÂç³Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ê³ØÉô¤È¡¢É¬Í×¤Ê¤¤³ØÉô¤âÁ´ÉôÂç³Ø¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ø¤Î»¿ÈÝ
¡¡¼Â¶È²È¤Î´ßÃ«Íö´Ý¤Ï¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ä¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬18ºÐ°Ê¹ß¤Ë¿¤Ó¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¸¶ÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¤Ç¤«¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¸ÄÀ¤äÊÙ¶¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¶¯¤ß¤ò½¦¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡ÖCASTDICE¡×½Î⾧¤Î¾®ÎÓ¾°»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò¥Ð¥·¥Ã¤ÈÄê¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë»Ò¤Ï¶¯¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»ÖË¾Æ°µ¡¤À¤±¤¬¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ÆÂç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤Ç¤â·ë¶É¤ß¤ó¤Ê½¢³è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø¤Î¥é¥ó¥¯¤Ç½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤À¡£¤½¤ì¤òÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ç¥é¥¯¤·¤ÆÆþ¤ì¤Á¤ã¤¦»Ò¤¬¤¤¤ë¤ÈÉÔÊ¿Åù´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤ÇÂ¬¤ë¤«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡¢Ê¿Åù´¶¤ò18ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ìÈÌÆþ»î¤ò¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÅÀ¿ô¤ÇÂ¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£¡Ö¼õ¸³¤Ï¿ÍÀ¸¤Î½Ì¿Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡×
¡¡°ìÈÌÆþ»î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£Â¹»á¤Ï¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆÀ°Õ¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÁ´Éô¤Î½Î¤ËÄÌ¤ï¤µ¤ì¤Æ¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤ËÊÙ¶¯¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤ò¿Æ¤ÎÎÏ¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢Âç³ØÂ¦¤ÏµÕ¤ËÃÆ¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤ÏµÍ¤á¹þ¤ß¶µ°é¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÊÀ³²Åª¤ÊÉôÊ¬¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡¢Æñ´Ø¹»¡¦À¾ÂçÏÂ³Ø±à¤Î¹ñ¸ì¶µ»Õ¡¢ÄÔ¹§½¡»á¤Ï¡Ö¼õ¸³¤ÏÂçÀÚ¤Ç¡¢ÄÌ²áµ·Îé¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤ÇÂè1»ÖË¾¤ò¡Ø¼õ¤±¤ë¤«¡Ù¡Ø¼õ¤±¤Ê¤¤¤«¡Ù¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤·¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼õ¸³¤Î1Ç¯¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î½Ì¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡ÖÆþ»î·Á¼°¤Ï¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¾Íè³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂç³ØÀ¸¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³ØËÜÍè¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤À¡£½¢¿¦³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç´ðÁÃ³ØÎÏ¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤¢¤ë¤Ù¤Âç³Ø¤Î»Ñ¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë