ÇòË²¤Î°¦Äï»Ò¡¦À»ÇòË²¤¬¾¡¤Á±Û¤·¡¡Íè¾ì½ê¿·½½Î¾¤â¡ÖÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤ÆÎ©¤Á¹ç¤¤¤ò¶¯¤¯¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¾Ëë²¼£µËçÌÜ¤ÎÀ»ÇòË²¡Ê£²£µ¡Ë¡á°ËÀª¥±ÉÍ¡á¤¬½½Î¾¤Î¼ã¥Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤ò¾å¼êÅê¤²¤ÇÇË¤ê¡¢£´¾¡£³ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á¾ÁÄÉã¤ÈÉã¤¬¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¤Ç¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¹â¤ËÎ±³Ø¤·¤ÆÎÏ»Î¤ò»Ö¤·¤¿¡£Æ±Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢µìµÜ¾ëÌîÉô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢£²£´Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£¤·¤³Ì¾¤Ë¤ÏµÜ¾ëÌîÉô²°»þÂå¤Î»Õ¾¢¡ÖÇòË²¡×¤òÇØÉé¤¦¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï£³Ï¢¾¡¸å¤Ë£³Ï¢ÇÔ¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤ä¤êÀÚ¤í¤¦¡×¤ÈÎ×¤ó¤À°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º¸¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¹ë²÷¤ËÅê¤²¤¿¡£À¾Ëë²¼£µËçÌÜ¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ç¿·½½Î¾¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤ÎÈÖÉÕ¤Ç¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Êº£²ó½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ËÍè¾ì½ê¤Þ¤¿Ä©Àï¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤ò¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£