¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤è¤ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹¤ò¼è¤ì¡×Ì¾Êª¥¢¥Ê¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥êÄó¸À
¡¡£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î»ÄÎ±¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤í¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¼¤Î¼ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¼Â¶·¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë£Ù£Å£Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥±¥¤»á¤À¡£¤´°Õ¸«ÈÖÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¥±¥¤»á¤Ï¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡¡£Î£Ù¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ï£²£¶ºÐ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡£Î¾ÂÇ¤Á¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ïº£µ¨¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£·ÎÒ¡¢£²£µËÜÎÝÂÇ¡¢£·£±ÂÇÅÀ¡¢£³£²ÅðÎÝ¡£Æâ³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¶¯ÂÇ¼Ô¤À¡£¥±¥¤»á¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ë¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¤ËÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¼Â¶·¥¢¥Ê¤Î¸Ä¿ÍÅªÄó¸À¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö°ì¸«¤¹¤ë¤È¶õÁÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¿ô»ú¡¢·ÀÌó¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î½ÀÆðÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Î¹½À®¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍÈô¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤â¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬Èà¤ò³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£³°Ìî¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥°¥ê¥·¥ã¥à¤Ç¤¢¤È£±¤Ä¤¬Ì¤Äê¤À¡£Èà¤òÍ··â¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¸ª¤ÎÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥Ý¥ë¥Ú¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï±¦¤Î¼çÎÏÂÇ¼Ô¤À¡×¤È²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ï£²£°£³£´Ç¯¤Þ¤Ç£±£´Ç¯£³²¯£³£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£²£¸²¯£¶£µ£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£²£°£²£¸Ç¯¤Þ¤Ç¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¾ò¹à¤â¤¢¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ó¡×¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¨¡¼¥·¡¼»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥¿¥Æ¥£¥¹¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã±Ç¯´¹»»¤Ê¤éÌó£²£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£·²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¡¢¥³¡¼¥ë¤Î·ÀÌó¤¬ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢ºâÀ¯Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬ÁÀ¤¦¤É¤Î£Æ£Á¤è¤ê¤âÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹Æþ¤ê¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£