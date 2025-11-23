¡ÖÂçÊÑ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾®ÅÄµÞ¡ÁÅìµþ¥á¥È¥íÄ¾ÄÌ¤Î¡ÈÉü³è¤·¤¿·ÏÅý¡É¤Ë´¶¼Õ¤ÎÀ¼¡ª ¡ÖÀéÂåÅÄÀþ¤ÎÀè¡×¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ã¤Æ¡©
¾®ÅÄµÞÂ¿ËàÀþ¤ÎÄ¾ÄÌÉü³è¤Ë±èÀþ¤Ï´¿·Þ
¡Ö¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£ÊØÍø¤À¤È»×¤¦Å´Æ»¤Î¡ÖÄ¾ÄÌ±¿Å¾¡Ê¾è¤êÆþ¤ì¡Ë¡×¤ä¡¢¡ÖÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ä¾ÄÌ±¿Å¾¡×¡Öº£¸å¡¢Ä¾ÄÌ±¿Å¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ï©Àþ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉü³è¤·¤Æ¡ª¤ÎÀ¼¤â¡Û¤³¤ì¤¬¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤âÄÌ¤ë¡ÖÈëÌ©¤ÎÏ¢ÍíÀþ¡×¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¿²èÁü¡Ë
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®ÅÄµÞÀþ¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡¦JR¾ïÈØÀþ¡×¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤òÊØÍø¤À¤È»Ù»ý¤¹¤ë°Õ¸«¤¬17É¼½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¤ÎÅÔ¿´Éô¤«¤éÂ¿ËàÃÏ°è¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¡×¡Ê10Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖÀéÍÕ¸©¤«¤éÅìµþÅÔÆâ¤«¤é¿ÀÆàÀî¸©¤Þ¤Ç1ËÜ¤Ç¹Ô¤±¤ë¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í±Ø¤äÆüÈæÃ«Àþ¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤É¤¬³Ú¤À¤«¤é¡×¡Ê10Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Öº®»¨¤¬¹ó¤¤¿·½É±Ø¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÅìµþ±ØÊýÌÌ¡ÊÆó½Å¶¶Á°¤äÂç¼êÄ®¡Ë¤Ø¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶Àþ¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡¢JR¾ïÈØÀþ¤Ï3¼Ò¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÁê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÅÄµÞ±èÀþ¤Î¿ÀÆàÀî¤äÅìµþÂ¿ËàÃÏ°è¤«¤é¡¢º®»¨¤¹¤ë¿·½É±Ø¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅÔ¿´¤ÎÀÖºä¡¦Âç¼êÄ®ÊýÌÌ¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð°ËÀª¸¶¤«¤é¼è¼ê¤Þ¤Ç°ìËÜ¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¡Ê10Âå¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö¾ïÈØÀþ·ÏÅý¤Ç¤ÏÍ£°ì¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ëÏ©Àþ¡×¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶Àþ¤Î°ËÀª¸¶±Ø¤«¤éÅìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¤ò·ÐÍ³¤·¡¢JR¾ïÈØÀþ¤Î¼è¼ê±Ø¤Þ¤Ç¤ò·ë¤ÖÎó¼Ö¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤«¤éÅìµþÅÔ¤ò·Ð¤ÆÀéÍÕ¡¢°ñ¾ë¸©¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢±¿¹Ôµ÷Î¥¤Ï100.3km¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2018Ç¯¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç´ðËÜÅª¤ËÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÅÄµÞÂ¿ËàÀþ¡Ê¿·É´¹ç¥öµÖ¡ÝÅâÌÚÅÄ¡Ë¤ÈÅìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ÇºÆ¤ÓÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÅÄµÞÂ¿ËàÀþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊÂ¿ËàÀþ¤«¤é¡ËÀéÂåÅÄÀþ¤ËÄ¾ÄÌ¤¹¤ëµÞ¹Ô¤¬Éü³è¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤Þ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë¤È¡¢´¿·Þ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®ÅÄµÞ¤ÈÀéÂåÅÄÀþ¤ÎÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤Ï1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê3ËÜ¡¢¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ë¤ÏÌóÈ¾¿ô¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÀéÂåÅÄÀþ¤È¾ïÈØÀþ¡Ê³Æ±ØÄä¼Ö¡Ë¤Î±¿¹Ô·ÁÂÖ¤Ï¡È¤Û¤Ü°ìÂÎ²½¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÄ¾ÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊØÍø¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÌµ¤¤¤ÈÉÔÊØ¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÂåÅÄÀþÄ¾ÄÌ¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡×¤¬»Â¿·¤¹¤®¤¿
¡¡¾®ÅÄµÞ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡×¤â¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¤È¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅÄµÞ1000·Á¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡ÖÂç¼êÄ®¤«¤éÅìµþ±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡¢ÆÃµÞÎó¼Ö¤Î¾è¤êÆþ¤ì¡×¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö¥á¥È¥í¥Û¡¼¥à¥¦¥§¥¤¤ä¥á¥È¥í¤Ï¤³¤Í¤Ê¤É¤ÎÆÃµÞ¤Ë¾è¤ì¤Ð²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡×¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÏÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë¡Ö¥á¥È¥í¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡×¡Ö¥á¥È¥í¥Û¡¼¥à¥¦¥§¥¤¡×¤Ê¤É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢60000·Á¡ÖMSE¡×¤¬ÀéÂåÅÄÀþÆâ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï2008Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÆüËÜ½é¤Î¡ÖÃÏ²¼Å´Ä¾ÄÌ¡×ÀÊ»ØÄêÀ©ÆÃµÞ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÏ²¼Å´Ä¾ÄÌ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÆÃÄ§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡×¡Ê10Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖÃÏ²¼Å´¤È¾®ÅÄµÞÀþ¤ÎËÜÀþ¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌ¶ÐÆÃµÞ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼Á¤¬¤è¤ê¶¯¤¤¡×¡Ê10Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡°ÊÁ°¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤Ç¤â¡¢ÄÌ¶ÐÆÃµÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ²¼Å´ÀþÆâ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥È¥í¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¤¡×¡Ö¥á¥È¥í¥Û¡¼¥à¥¦¥§¥¤¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢MSE¤¬ÃÏ²¼Å´ÀþÆâ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¤¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¤ËÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢ÀéÂåÅÄÀþ¤«¤éÏ¢ÍíÀþ¤ò»È¤Ã¤ÆÍ³ÚÄ®Àþ¤Î½ªÅÀ¤Ç¤¢¤ë¿·ÌÚ¾ì±Ø¤Þ¤Ç¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÀéÂåÅÄÀþ¤ÎÀè¡¢Í³ÚÄ®Àþ¤Î¿·ÌÚ¾ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë¤ò¡ÖÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Ä¾ÄÌ¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤âµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Îó¼Ö¤ÏÌó3Ç¯È¾¤Û¤É¤Ç±¿¹ÔµÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£