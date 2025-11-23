À¤³¦£´°Ì¤ÎÁýÅÄÎ¦¡Ö²¿²ó¤ÇÅÝ¤¹¤«¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¡×ÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¸«¿ø¤¨¤ÉÇÉ¼ê¤Ê£Ë£Ï¾¡Íø¤òÍ½¹ð
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢§£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡Æ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿ ¡¡¢§£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£·¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡ÃæÌî´´»Î¡½¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡¡¢§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£²¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡Ë£±£°²óÀï¡¡ÄÚ°æÃÒÌé¡½¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡¡¢§¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë£±£°²óÀï¡¡ÁýÅÄÎ¦¡½¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±£°²óÀï¤Î·×ÎÌ¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé£´°Ì¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ê£²£¸¡Ë¡áÄë·ý¡á¤Ï£µ£³¡¦£´¥¥í¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£±£µ°Ì¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê£²£²¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤Ï£µ£²¡¦£¹¥¥í¤Ç¤È¤â¤Ë£±²ó¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡£²ÀïÂ³¤±¤Æ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¸å¤Ï¤ä¤ë¤À¤±¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£À¤³¦£´ÃÄÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤¹¤ëÁýÅÄ¤Ï¡¢À¤³¦Ä©Àï¤Ë¸þ¤±Ãå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¶·î¤ÎÁ°Àï¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥ó¥±¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤òº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È°ìÈ¯¤ÇÅÝ¤·½é²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¡££¸¾¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬£Ë£Ï¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Á¥ã¡¼¡£¥¸¥à¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡Ö¿À¤Îº¸¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤¿¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦»³Ãæ¿µ²ð»á¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥×¤À¡£
¡¡¾ï¤Ë£Ë£Ï¾¡Íø¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤ÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢²¿²ó¤ÇÅÝ¤¹¤«¤Ï¼«¿È¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¡£Á°²ó¤Ï£±²ó¡©¡¡¤Þ¤Ð¤¿¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤ÉÇÉ¼ê¤Ê¾¡Íø¤Ç£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÁýÅÄ¤¬£¸¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¡¢¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤Ï£±£´¾¡¡Ê£¶£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡£