¡¡»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥²¥²¥²´÷¡¡£²£°£²£µ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ÉÛ»Ô¤Ï¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤¬Ì¾ÍÀ»ÔÌ±¡£¿åÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¡¦£±£±·î£³£°Æü¤ò¡Ö¥²¥²¥²´÷¡×¤È¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÅ²ø¥Õ¥¡¥ó¤Î±ÊÈø¤Ï¡ÖÇÌ¼¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤Î±ÊÈø¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È´î¤ó¤À¡£°ìÊý¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÇÌ¼¡×¤È¶¦±é¤·¡Ö´¢¤ê¾å¤²¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤è¤êËÜ²È¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿±ÊÈø¡£¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤¬¡¢½Ð±é»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¥«¥Ä¥é¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÍÅ²ø¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤¬¤¤¤¿Ä´ÉÛ¤â¡ÊÄ»¼è¡¦¡Ë¶¹Á¤âÂç¹¥¤¤Ç¡×¡£±ÊÈø¤Ï¿åÌÚ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìó£±Ç¯¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤Ë¸«¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢Êì¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÍÅ²ø¿Þ´Õ¤Ïº£¤â°¦ÆÉ½ñ¤Î£±¤Ä¤Ç¡ÖÆÉ¤ß²á¤®¤ÆÇË¤ì¤¿¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤È¤«°ÜÆ°»þ´Ö¤È¤«¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥²¥²¥²´÷¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï£²£±Ç¯º¢¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£È¾Âµ¡¢È¾¥º¥Ü¥ó¡¢¤Ï¤À¤·¤Îµ´ÂÀÏº¤Î³Ê¹¥¤ÇÍè¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¤¹¤´¤¤´¨¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»²²Ã¼Ô¤«¤éÅÐÃÅ¼Ô¤ËÊÑ¤ï¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£»²²Ã¼ÔÌÜÀþ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤âÅÁ¤¨¡¢¼«¤é¤â¡Ö¤Þ¤À¡Ø¥²¥²¥²´÷¡Ù¤Ï£±½µ´ÖÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆË¬¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Íè·î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¡Ö¡ÊËèÇ¯¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¤Ï²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤ë¡£µë¿©¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤È¤«½Ð¤ë¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¡£¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ËÍê¤ß¤¿¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤À¤á¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£²¿¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨Ãæ¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÍè¾ì¼Ô¤È¶¦¤ËÍÅ²ø¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿Ê¹ÔÌò¤òÍÅ²ø¤ËÎã¤¨¤ëÆÃµ»¤âÈäÏª¤·¤¿¡£