Æá¿ÜÀîÅ·¿´£Ö£Ó°æ¾åÂó¿¿¤Î¾¡¼Ô¤Ë£×£Â£Ã¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥Ù¥ë¥È¡×Â£Äè¡¡Å·¿´¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£ËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¤À¤Ê¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡Æ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÌµÇÔ¤Î¥¥Ã¥¯²¦¼Ô¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ£¸ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¤¹¤ëÆ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤È¡¢²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò£±£°£°¥°¥é¥à²¼²ó¤ë£µ£³¡¦£´¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡·×ÎÌÁ°¡¢»î¹ç¤ÎÎ©²ñ¿Í¤òÌ³¤á¤ë£×£Â£Ã¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥¹¥é¥¤¥Þ¥ó²ñÄ¹¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÆÃÃí¤Î¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥Ù¥ë¥È¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Ç¤¿¤À°ì¤Ä¤Î¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥Ù¥ë¥È¡×¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Å·¿´¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¥µ¥à¥é¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉð»ÎÆ»º²¤È¤¤¤¦¤«¡¢Éð»Î¤Î¿´¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¿¿¤óÃæ¤Î¤¢¤ì¡Ê³»¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ÃÑÉ¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡£¤Þ¤¢Íß¤·¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤â¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤¢¤·¤¿¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡££Ê£õ£ó£ô¡¡£ä£ï¡¡£é£ô¡¥¡Ê¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤Î¤ß¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ÀïÀÓ¤ÏÆá¿ÜÀî¤¬£·ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£Ë£Ï¡Ë¡¢°æ¾å¤¬£²£²Àï£²£°¾¡¡Ê£µ£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£Ð£ò£é£í£å¡¡£Ö£é£ä£å£ï¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£