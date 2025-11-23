Ëë²¼¡¦Å·¶õ³¤¤¬£µ¾¡ÌÜ¡Öº£Ç¯¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡£¤Þ¤¿ËëÆâ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£²£°Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¸µËëÆâ¤ÇÅìËë²¼£³£¶ËçÌÜ¤ÎÅ·¶õ³¤¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬£µ¾¡ÌÜ¡£À¾Æ±£²£²ËçÌÜ¡¦ÀéÂå¸×¡Ê¶å½Å¡Ë¤òÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤é¹¶¤á¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÁÀ¤¤¤É¤ª¤ê¡£ÏÓ¤â¿¤Ó¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¶å½£¾ì½ê¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¾¡¤Á±Û¤·¡ÖÊ¡²¬¤ÎÉ÷¤¬¤¢¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿²£¹Ë¡ÊË¾ºÎ¶¡Ë¤äÌÀÀ¸´Ø¤¬¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËËëÆâ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏËë²¼¾å°Ì¤Ç¤¤¤Þ¤ÎÁêËÐ¤ò¤È¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£