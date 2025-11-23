¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉVS¸½ÌòÌîµåÂÐ·è¡×¤Ç¤â¥º¥Ð¥º¥ÐÉ¾ÏÀ·òºß¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌä¤¬¡ÈÌÂ¡É²òÀâÏ¢È¯
¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Èºå¿À¸½Ìò¥Á¡¼¥à¤ÎÌîµåÂÐ·è¡£²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê67¡Ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²òÀâ¤Ç¡¢»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖOB¤â¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤âÌë¤ÏOB²ñ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÌµÍý¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬ÅÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Ìîµå¤È¤Ê¤ë¤È¿¿·õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æð¼°Ìîµå¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¡ÖÆð¼°¤Ï¶¯¤¯¿¶¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡×¡Öº´Æ£µ±¤¬¤É¤ó¤ÊÆð¼°¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ò¤¹¤ë¤«¸«¤¿¤¤¤Í¡×¡Ö»å°æ¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Â®¤¹¤®¡£Æð¼°¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤é¤ó¤È¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡×¤È²¬ÅÄÀá¤âµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏOB¥Á¡¼¥à¤¬ËþÎÝ¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¡£¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ä¤«¤é¤Í¡×¤È²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿OB¤Î³ë¾ë°éÏº¤µ¤ó¤¬²¿¤ÈËþÎÝÃÆ¡£¥º¥Ð¥º¥ÐÉ¾ÏÀ¤âÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£