¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¡Ö¹¥ÀÄÇ¯¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¡£Âè6ÏÃ¡Ê16ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç°ìÉô¥¥ã¥¹¥È¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È
¡¡»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆJRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîºê²ÃÆà»Ò¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦æÆÊ¿¤ò»°±ºåºÍå¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿ÀÄÇ¯¡¦æÆÊ¿¤«¤é»Ô¸¶¾¢¸ç¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤Î¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë±éµ»¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤¯¤ó¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖæÆÊ¿¤¯¤ó¤¬ÁÖ¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥ÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éæÆÊ¿¤¯¤ó¤¬¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤æÆÊ¿¤¯¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
