¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°11¡§40¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û±«¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡ÄÌî³°¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¾å¾Â·ÃÈþ»Ò
¡¡ÃæÂ¼¼Ç´å¡¦»°ÅÄ´²»ÒÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤È¸µÇµÌÚºä46¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¤¬º§Ìó¤·¤¿ÏÃÂê¤Ç¡¢¾å¾Â¤ÏÇ½Ûê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¨¤¨²Ç¤µ¤ó¤ä¤Ê¡¼¡×¤È¤Û¤á¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤ÎºÊ¤Ë»ØÎØ¤ò¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡¢°ìÈÖ»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤«¤Ç¹â¤¤¤Î¤ò¡¢Â©»Ò¤Î²Ç¤µ¤ó¤Ë¡×¡Ö550Ëü¤Î¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤è¤ê»÷¹ç¤¦¤È¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡×¤À¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ËÍí¤ß¡Ö¸È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¡×¤â¾Ò²ð¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ç¡ÖÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¸È¤¬¸¼´Ø¤Þ¤Ç¸«Á÷¤ê¤Ë¤¯¤ë¡×¤¬µó¤¬¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤ä¤ï¡×¡Ö²¿»þ¤Ëµ¢¤ë¤Î¡©¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¤´¤Ï¤ó¤Ï¡©¡×¤È¸È¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤òÏ¢È¯¤·¡Ö¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤è¡×¤Èº¨¤ßÀá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±²ó¤Ï¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£
