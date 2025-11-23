¡Úº£½µ¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¡Û±Ñ½©µ¨Í½»»°ÆÈ¯É½
¡Úº£½µ¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¡Û±Ñ½©µ¨Í½»»°ÆÈ¯É½
¡¡º£½µ¤ÎÃíÌÜºàÎÁ¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢±Ñ½©µ¨Í½»»°Æ¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡26Æü21»þÈ¾¤Ë±Ñ¹ñ¤Î¥êー¥Ö¥¹ºâÌ³Áê¤¬Í½»»°Æ¤òµÄ²ñ¤Ç¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£ºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤ò¼õ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»þ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿½êÆÀÁýÀÇ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíÁªµó¤ÇÍ¿ÅÞÏ«Æ¯ÅÞ¤ÏÁýÀÇ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸øÌó¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤äÏ«Æ¯ÅÞÆâ¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Î4-9·î´ü¤À¤±¤ÇºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬998²¯¥Ý¥ó¥É¤È3·î¤Ë±ÑÍ½»»ÀÕÇ¤¶É(OBR)¤¬Í½Â¬¤·¤¿926²¯¥Ý¥ó¥É¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÖ»ú¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀÖ»ú³ÈÂç¤Ø¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡2022Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¥È¥é¥¹ºâÌ³Áê¤¬È¯É½¤·¤¿ºâ¸»Ìµ¤Âçµ¬ÌÏ¸ºÀÇ¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤¿¥Ý¥ó¥É°Â¤È±Ñ¹ñºÄÍø²ó¤êµÞÆ¤È¤¤¤¦¥È¥é¥¹¥·¥ç¥Ã¥¯¤Îµ²±¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÍ½»»°ÆÈ¯É½¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½êÆÀÀÇ¡¢¹ñÌ±ÊÝ¸±¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸øÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ç¯¶âÍ¥¶ø¤Î¸«Ä¾¤·(Èó²ÝÀÇ¤Î°ú¤½Ð¤·³Û¤Ë¾å¸Â¤òÀßÄê)¡¢Ç³ÎÁÀÇ¤Î¸ºÀÇÇÑ»ß¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥óÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÑÍ½»»ÀÕÇ¤¶É¤¬ºÇ¿·¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÇºâÀ¯ÉÔÂÊ¬¤¬½¾Íè¤ÎºÇÂç350²¯¥Ý¥ó¥É¤«¤é200²¯¥Ý¥ó¥ÉÄøÅÙ¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤¿¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½êÆÀÁýÀÇ¸«Á÷¤ê¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì¤¬±Ñ¹ñ¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÈá´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤«¤Ë´ó¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¥É¤ÎÆ°¤¤¬·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
