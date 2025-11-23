Anker¤Î¡ÖSoundcore V40i¡×¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸«»ö¤ËÊ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿
ROOMIE 2025Ç¯9·î26Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢¤Ä¤¤²»¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËËèÆü»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òÎ®¤¹¡£»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÄ°¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤¬¡¢Anker¤«¤é¿·¤·¤¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖSoundcore V40i¡×¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤À¤«¤é¤ÈÉî¤ë¤Ê¤«¤ì
Anker¤Î¡ÖSoundcore V40i¡×¤Ï¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡£
½¾Íè¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥«¥Ê¥ë·¿¤ä¥¤¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤è¤ê¤âË×Æþ´¶¤Ï´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÊØ¤µ¡×¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤â¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¼ª¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤«¡¢Ä¹»þ´ÖÁõÃå¤¹¤ë¤È¾ø¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼ª·ê¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤â²»¼ÁÌÌ¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡ÖSoundcore V40i¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸«»öÊ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç·¿¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î²¸·Ã¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡£¹â²»¤«¤éÄã²»¤Þ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤²»¼Á¤Ç¡¢¼ª¾ã¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊÐ¤ê¤â¤Ê¤·¡£
¤µ¤é¤ËÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖSoundcore¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢²»¼Á¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËºÙ¤«¤¯Ä´À°²ÄÇ½¡£¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤Î¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ä¥¸¥ã¥º¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ï²¿¼ïÎà¤«»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²»¼Á¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Î¤Ò¤È¸À¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È´¶¿´¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ð¡¼¥ì¥¹¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥¼¥í
¡ÖSoundcore V40i¡×¤Ï¥«¥Ð¡¼¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¥±¡¼¥¹¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁõÃå¤¬¤«¤Ê¤ê¥¹¥à¡¼¥º¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¼ýÇ¼»þ¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢Íî²¼¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥¹¥±¥ë¥È¥ó´ðÄ´¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀÎÍ·¤ó¤À¥è¡¼¥è¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÇ¯Âå¤Î¿Í¤Ê¤é°¦Ãå¤¬Í¯¤¯¤«¤â¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ê¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤ò1¼þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥×¤Ï½¼ÅÅ»þ¤ä¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¼ýÇ¼»þ¤ËÅÀÌÇ¤·¤Þ¤¹¡£
Çò¤¯¸÷¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¥º¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â
¥«¥Ð¡¼¥ì¥¹¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÊØÍø¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¥ì¥¤¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥¥º¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£
¥±¡¼¥¹¤ÏÎ©¤Æ¤ÆÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¡ÊUSB Type-C¡Ë¤Ï¥±¡¼¥¹¤ÎÄì¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªµ¤¤Å¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½¼ÅÅÃæ¤Ï¥±¡¼¥¹¤ò¿²¤«¤µ¤Ê¤¤¤È½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤¹¤ë»þ¤Ï½À¤é¤«¤¤ÉÛ¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¤Ê¤É¾ì½ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤¹¤ë»þ¤âÆ±ÍÍ¡£
¤½¤³¤ÇÊÝ¸î¥«¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤éAmazon¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â700±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¡£
ËÍ¤Ï¥«¥Ð¡¼¥ì¥¹¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÉô¤Ï¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¤Ç¤Ö¤é²¼¤²¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¸ºß´¶¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹â¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶
ËÍ¤Ï¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Î»þ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤¨¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¥¿¥¤¥×¤ä°ìÂÎ·¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°µÇ÷´¶¤ä¾ï¤Ë¼ª¤Ë²¿¤«ÉÕ¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤É¤¦¤âÆëÀ÷¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
V40i¤òºÇ½é¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Î¤Ê¤µ¡£ÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É·Ú¤¯¡¢°µÇ÷´¶¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¼å¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Û¤É°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ð¡¼¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¼ª¤¢¤¿¤ê¤¬Í¥¤·¤¯¡¢4ÃÊ³¬¤Ë³ÑÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤ÎÄ´À°µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¡¢¼ª¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ï¼ª¤Î±ü¤Ë²¡¤·¹þ¤à´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡£
¤·¤«¤âÄÌµ¤À¤¬ÎÉ¤¯¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤«¤é´À¤ò¤«¤¯¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åµ¬³Ê¤ÏIP55¡Ê¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤Î¤ß¡Ë¤À¤«¤é¡¢±«¤ä´ÀÄøÅÙ¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤·¡£
¼åÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É
¡ÖSoundcore V40i¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤ËËüÇ½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤æ¤¨¤Î¼åÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼×²»À¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤¬Âç¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²»¤¬¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÃÏ²¼Å´¤äÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç±Ç²è¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤âË×Æþ´¶¤Ï¥«¥Ê¥ë·¿¤ä¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÅ¨¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²»Ï³¤ì¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê¿Þ½ñ´Û¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¼þ¤ê¤ËÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏV40i¤¬¡Ö¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤²÷Å¬¤µ¡×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤à¤·¤í¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ»È¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê1Âæ¤«¤Ê¤È¡£
ËÍ¼«¿È¤â¡¢¼×²»À¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤âÆÀ¤é¤ì¤ë·Ú¤ä¤«¤µ¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo: covacova.