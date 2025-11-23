¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕ¡Û½÷»Ò¸Ä¿Í³«ËëÀï¤Ç´Ý»³´õ¤¬½éÍ¥¾¡¡ª°µ´¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ØÃÆ¤ß¡¡¹âÍüº»Íå¤Ï11°Ì
¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õ¡Ê27¡¢ËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×285.5ÅÀ¤ÇWÇÕ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ
´Ý»³¤Ï1²óÌÜ¤«¤é133.5m¤òÈô¤Ó¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢2²óÌÜ¤Ç¤â130.5m¤ÎÈôÌö¡£2°Ì¤Î¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤È¤Ï25.8ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ÎÄºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ý»³¤ÏÁ°Æü¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¡¢Â³¤¯¸Ä¿ÍÀï¤ÇWÇÕ½éÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£26Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
ÆüËÜÀª¤Ï°ËÆ£Íµª¡Ê31¡¢ÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬8°Ì¡¢µÜÅèÎÓ¸Ð¡Ê22¡¢¾¾ËÜÂç¡Ë¤¬10°Ì¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê29¡¢¥¯¥é¥ì¡Ë¤¬11°Ì¡¢ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê28¡¢²¬ËÜ¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬12°Ì¡¢º´Æ£Í®·î¡Ê18¡¢ÅìµþÈþÁõ¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬21°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï·ë²Ì
1°Ì¡Ë´Ý»³´õ¡¡285.5ÅÀ
2°Ì¡Ë¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¡259.7ÅÀ
3°Ì¡Ë¥ê¥µ¡¦¥¨¡¼¥À¡¼¡¡255.4ÅÀ