5Ç¯¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë!? ¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É9ºÐ¢ª14ºÐ¤ÎÊÑ²½¤Ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö7Ç¯ÌÜÆÍÆþµÇ°SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
9ºÐ¤À¤Ã¤¿¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤Î14ºÐ¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡Ö5Ç¯¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¢Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°µ´¬¡ª¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡È¤Í¤×¤¿Éô²°¡É
ÈÖÁÈÊüÁ÷7Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¤½¤Î¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤¿¤Á¤Î¡Öº£¡×¤òÄÉ¤Ã¤¿º£²ó¡£
9ºÐ¤À¤Ã¤¿5Ç¯Á°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¤Í¤×¤¿Âç¹¥¤Çî»Î¤Á¤ã¤ó¡ÉµÆÃÓ¸×ÂÀÏ¯¤¯¤ó¤Ï¡¢14ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¶á¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àº×û¤Ê¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î!?¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
Åö»þ¡¢ÃÏ¸µ¹°Á°¤Î¤Í¤×¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¸×ÂÀÏ¯¤¯¤ó¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤Í¤×¤¿¤ä¤ªÓò»Ò¤¬¹¥¤¤Ê¼ã¼ê¤¬½¸¤Þ¤ëÃÄÂÎ¤ò¼çºË¡£¤Í¤×¤¿°¦¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«²ÃÂ®¤·¡¢¤Í¤×¤¿º×¤ê¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÄÂÎ¤ò14ºÐ¤Ë¤·¤Æ¼«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
Ë×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¤×¤¿³¨¤â¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡£¼«Âð¤ÎÉô²°¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¤Í¤×¤¿³¨¤Ï300ÅÀ¤«¤é1000ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«ºî¤Î¤Í¤×¤¿³¨¤â³°¤«¤é¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¤â»×¤ï¤º¡Ö¥¹¥´¤¤¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Í¤×¤¿³¨¤ò¼«¤éÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤¬»Õ¾¢¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÆÀ¤äµ»½Ñ¤òÁá¤¯¤â¸å¿Ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Í¤×¤¿Ê¸²½¤ò´Ý¤´¤È°¦¤·¡¢À¤³¦¡¦Ì¤Íè¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È³èÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤â³èÆ°ÆâÍÆ¤â¤È¤Æ¤â14ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤³èÌö¤Ë¡¢°²ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤â¤¦¡Ë¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¡Ä¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤¬¡¢°ËÃ£¤Ï¡ÖÁá¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¥²¥¹¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤Î¡Ö¤Þ¤ÀÀ¤ÂåÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£