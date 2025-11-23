¡È´é½Ð¤·¤Ê¤·¡É¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦tuki.¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÈÈ¿Â§µé¡É¥Ø¥½½Ð¤·¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥â¥Ç¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½¸¤Þ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«ÂÔË¾¤ÎÀ¼
¡¡11·î22Æü¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îtuki.¤¬X¤Ë»äÉþ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÔÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Õ¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î²£¤ËÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ötuki.¤µ¤ó¤Ï´é¤òÉú¤»¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤âÉ½¾ð¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÏÁ´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤Ø¤½½Ð¤·¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Çò¤¤È©¤¬±Ç¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£´é½Ð¤·¤Ê¤·¤Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢16ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¤ªÀ¼¤âÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ë¡¢È¿Â§¤Ç¤¹¡Õ¡ÔËÜÅö¤Ë16ºÐ¡©¡ª¤â¤¦¤¼¤Ã¤¿¤¤Èþ¿Í¤µ¤ó¡ª¤Ï¤ä¤¯´é¤¬¸«¤¿¤¤¡Õ¡Ô¤â¤Ã¤ÈÍÄ¤¤´¶¤¸¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Æ¤«¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡tuki.¤Ï2022Ç¯¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËTikTok¤ØÃÆ¤¸ì¤êÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2023Ç¯7·î¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉú¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÂåÉ½ºî¡ØÈÕ»Á²Î¡Ù¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢YouTube¤Ç¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿ôÆü¤Ç100Ëü²óºÆÀ¸¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¶Ê¤Î¡ØÈÕ»Á²Î¡Ù¤ò½é¤á¤ÆÀ¸²Î¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â´é¤Ï¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´é¤ò±£¤¹¤³¤È¤ÇµÕ¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¹â¹»Â´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç´é½Ð¤·¤Î²ÄÇ½À¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡tuki.¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢13ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥®¥¿¡¼¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëºî¶Ê¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¤Û¤É¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤ºÍÇ½¤È¤·¤Æ¶È³¦¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä²Î»ì¤ò½ñ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ïµ©Í¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏAdo¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁÇ´é¤ò¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS»þÂå¤Î¼«¸ÊËÉ±Òºö¤È¤·¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¡¢¹á¹Á¤Ç¡Ø1st ASIA TOUR 2026¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡10Âå¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ätuki.¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£