À¾Åç½¨½Ó¡¢¶âÇÏ¾©¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡¡¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÊâ¤¯¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¤¬22Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂè62²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Û¡¼¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¡Ê¶âÇÏ¾©¡Ë¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢47Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂæÏÑ±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿²Î¼ê¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
À¾Åç¤¬¶âÇÏ¾©¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£À¾Åç¤Ïº£Ç¯¤ÎÂæËÌ¶âÇÏ±Ç²èº×¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤±Ç²è¿Í¡Ö¾ÇÅÀ±Ç²è¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢½Ð±éºî¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿Â¾¡¢21Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¶È³¦¸þ¤±ÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎÇÐÍ¥¥°¥¤¡¦¥ë¥ó¥á¥¤¡Ê·ËåÅ鎂¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿ÆüÂæÊÆ¹çºî±Ç²è¡ÖDear Stranger¡¿¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ÏÊÄËëºî¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
À¾Åç¤ÏÅö½é¤Ï¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¾®Åç½¨É×¤È¶¦¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Åç¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¬Âæ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤¿¤á¡¢µÞ¤¤ç¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¾Åç¤Ï¾®Åç¤«¤é¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¸¥å¥Ç¥£¤µ¤ó¤ÈÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤È¾®Åç¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
À¾Åç¤È¥¸¥å¥Ç¥£¤Ï¡¢À¾Åç¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥Ë¡¼¡×¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤ÏÀ¾Åç¤Î¤³¤È¤ò¡ÖµÁÍý¤ÎÂ©»Ò¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶âÇÏ¾©¤È¤¤¤¦¾ì¤Çµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¾Åç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÆ¦²Ö¡×¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¿©¤Ù¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤¢¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥ó¥á¥¤¤È¶¦¤Ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£À¾Åç¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¶âÇÏ¾©¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂæÏÑ±Ç²è¡ÖÅ·¶õ¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×¡Ê´Ç¸«ÂæÏÑ¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤ò¥ë¥ó¥á¥¤¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ÎºîÉÊ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÂæÏÑ¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÌ¾ÀÚÀé³¨¡Ë
À¾Åç¤¬¶âÇÏ¾©¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£À¾Åç¤Ïº£Ç¯¤ÎÂæËÌ¶âÇÏ±Ç²èº×¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤±Ç²è¿Í¡Ö¾ÇÅÀ±Ç²è¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢½Ð±éºî¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿Â¾¡¢21Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¶È³¦¸þ¤±ÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎÇÐÍ¥¥°¥¤¡¦¥ë¥ó¥á¥¤¡Ê·ËåÅ鎂¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿ÆüÂæÊÆ¹çºî±Ç²è¡ÖDear Stranger¡¿¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ÏÊÄËëºî¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
À¾Åç¤È¥¸¥å¥Ç¥£¤Ï¡¢À¾Åç¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥Ë¡¼¡×¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤ÏÀ¾Åç¤Î¤³¤È¤ò¡ÖµÁÍý¤ÎÂ©»Ò¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶âÇÏ¾©¤È¤¤¤¦¾ì¤Çµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¾Åç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÆ¦²Ö¡×¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¿©¤Ù¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤¢¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥ó¥á¥¤¤È¶¦¤Ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£À¾Åç¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¶âÇÏ¾©¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂæÏÑ±Ç²è¡ÖÅ·¶õ¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×¡Ê´Ç¸«ÂæÏÑ¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤ò¥ë¥ó¥á¥¤¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ÎºîÉÊ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÂæÏÑ¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÌ¾ÀÚÀé³¨¡Ë