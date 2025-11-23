¡ÚMLB¡Û¡ÈºÇÍÎÏ¸õÊä¡É¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬¡Ö¥¿¥Ã¥«ー¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¡×¡¡¸½ÃÏµ¼Ô¤¬¿ØÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¡¡ÅÁ¤¨¤¿²ÃÆþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ÖÂç¤¤Ê¶¼°Ò¡×
º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇºÇÂç¤ÎÂçÊª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î5¥Äー¥ë¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ë28ºÐ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â°ÜÀÒÀè¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥¿¥Ã¥«ー³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÂå¤ï¤ëÍÎÏ¸õÊä¤Ë
¥¿¥Ã¥«ー³ÍÆÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³°Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â³Û¤«¤ÄÄ¹´ü·ÀÌó¤¬É¬Í×¤ÊÅÀ¤«¤éÇ®¤Ï¥Èー¥ó¥À¥¦¥ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£µ¨¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¡§¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー¤òºÇÍ¥Àè¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥µ¥Ã¥Éµ¼Ô¤¬¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¤ò¾Ü¤·¤¯ÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Î³ÍÆÀ¥ìー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬¡ÖºÇÍÎÏ¸õÊä¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¸½¾õ¤Î³°Ìî¿Ø¤Î¹½À®¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¡¢ÂÇÎ¨.309¤òµÏ¿¤·¤¿¥¸¥çー¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬ー³°Ìî¼ê¤Ï2026Ç¯¥ª¥Õ¤ËFA¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÁª¼ê¼÷Ì¿¤¬½ù¡¹¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢Èà¤¬º£µ¨¤ÈÆ±Åù¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ë¤âÎ±°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ·ÀÌó¤Î²ÄÈÝ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥²¥ìー¥íJr.¤é¤È¶¯ÎÏÂÇÀþ·ÁÀ®¤Ë´üÂÔ
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤«¤é2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Àー³°Ìî¼ê¤Ïº¸¸ª¤Î±ê¾É¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ï¤º¤«54»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨.175¡¢6ËÜÎÝÂÇ¤È´üÂÔ³°¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â30Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ´»Ò¤µ¤¨Ìá¤ì¤Ð¡¢¹¶·â¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥µ¥Ã¥Éµ¼Ô¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÇ·âÎÏ¡¢ÁöÎÝÇ½ÎÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈà¤Î¹¶·âÎÏ¡¢ÆÀÅÀÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ôー¥É¤Ï¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÂÇÀþ¤ËÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Âç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¿¥Ã¥«ー¤Ï¼éÈ÷¤âÈó¾ï¤Ë·ø¼Â¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¹¥¼éÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Áー¥à¤Î¥ー¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥Ã¥«ー¤¬²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥Ç¥£¥ßー¥ë¡¦¥²¥ìー¥íJr.ÆâÌî¼ê¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«ー¥¯Êá¼ê¡¢¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ðー¥¬ーÆâÌî¼ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¬ー¤é¤ÈÊÂ¤Ö¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¥×¥é¥µ¥Ã¥Éµ¼Ô¤Ï´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ï2025Ç¯¤ËÆ¨¤·¤¿À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥«ー³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£