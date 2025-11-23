WSÀ©ÇÆ¤«¤é3½µ´Ö¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤ÀÏ¯Êó¡Ö2¤ÄÌÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤À¡×¡¡26ºÐ¿·¿Íº¸ÏÓ¤¬º§ÌóÈ¯É½
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼Åê¼ê¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤«¤éÌó3½µ´Ö¡£Éñ¤¤¹þ¤ó¤ÀÏ¯Êó¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÀµ¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢º§Ìó¼Ô¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤äÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤Ç¤³¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤ÎÏ¯Êó¤Ë´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¹¬±¿¤òµ§¤ë¤è¡×¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2¤ÄÌÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤À¡×¡Ö2¿Í¤È¤âËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿26ºÐ¡£º£Ç¯3·î¤ËÅìµþ¤Ç¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢67»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ3¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.95¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£WS¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢2»î¹ç¤Ç2²ó1/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë