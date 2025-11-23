¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±9Ç¯¤Ö¤ê2¾¡ÌÜ¡Ö»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¡×ÎòÂå6°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯Í¥¾¡
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µÜºê¸©¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡á7117¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡Ê40¡á¥Û¥¯¥È¡Ë¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢16Ç¯¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¿¹¥Ó¥ëÇÕ°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2ÂÇ¥ê¡¼¥É¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£1ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¤¬¡¢6ÈÖ¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£°ì»þ¤ÏËÙÀî¤Ë¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¾ù¤ê¤Ê¤¬¤é13ÈÖ¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë¡¢14ÈÖ¤Ç1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡15ÈÖ¤Ç¤ÏÂè2ÂÇ¤òº¸¤Ë³°¤·¤¿¤¬¡¢2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤ÏÂè3ÂÇ¤ò¥«¥Ã¥×Â¦¤Ë¤Ä¤±¤ÆÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¡¢¥¿¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡9Ç¯171Æü¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÎòÂå6°Ì¡Ê³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯Í¥¾¡µÏ¿¡£¥À¥ó¥í¥Ã¥×·ÀÌó¥×¥í¤ÎÄÍÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Û¥¹¥ÈÂç²ñV¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âç²ñÁ°¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï70°Ì¤Ç¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤Î´íµ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤ÇÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤â³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÍÅÄ¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Áá¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ê¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤â¤¦40¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À40¡£ÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÄÍÅÄ¡¡¤è¤ª¤¹¤±¡Ê¤Ä¤«¤À¡¦¤è¤ª¤¹¤±¡Ë1985Ç¯5·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£10ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãæ³Ø3Ç¯¤ÇÅÏÊÆ¤·IMG¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë4Ç¯È¾ºßÀÒ¡£µ¢¹ñ¸åÌ¾¸Å²°¾¦²ÊÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£08Ç¯¥×¥íÅ¾¸þ¡£13Ç¯½é¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¡£16Ç¯¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¿¹¥Ó¥ëÇÕ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£º£µ¨¤ÏÅÐÏ¿Ì¾¤òËÜÌ¾¤Î¡ÖÍÛÎ¼¡Ê¤è¤¦¤¹¤±¡Ë¡×¤«¤é¡Ö¤è¤ª¤¹¤±¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢80¥¥í¡£