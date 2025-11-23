ÆüËÜ¿Í¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡Ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¡Ö¤á¤Á¤ãÇ®¤¤¡×¡¡8¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¡ÖÂåÉ½¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¡×
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ËÆ£ÍÎµ±¡¢8¤«·î¤Ö¤ê¼ÂÀïÉüµ¢¤ÇÂ¨¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÎDF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¡ÖÂåÉ½¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÉüµ¢Áá¡¹¤Î³èÌö¤Ï¤ª¸«»ö¡×¤È¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï2024Ç¯²Æ¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤â¡¢2ÅÙ¤ÎÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Àè½µ¡¢¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Î¸åÈ¾38Ê¬¡¢DF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¤ª¤è¤½8¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤Æ±39Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¡£¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éµÕ¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥»¤Ø¹âÀºÅÙ¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¡¼¥»¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÃæ±û¤ØÀÚ¤ì¹þ¤ß¡¢º¸Â¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¥ê¡¼¥»¤Î¸Ä¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¥´¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖDAZN¡×¤Ï¡ÖÂÔË¾¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥¢¥·¥¹¥È¡×¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂåÉ½¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÉüµ¢Áá¡¹¤Î³èÌö¤Ï¤ª¸«»ö¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¡×¤È°ËÆ£¤Ø¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¥ª¥ê¡¼¥»¤ò¤Ï¤¸¤á¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬°ËÆ£¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë»Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ãÇ®¤¤¥Á¡¼¥à¡×¡Ö°ËÆ£¤Ë¶î¤±´ó¤ë¥ª¥ê¡¼¥»¡¢½ËÊ¡¤ËÍè¤ë¥ß¥ó¥¸¥§´Þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ä¡ÄºÇ¹â¤À¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
バイエルンはMF佐木唯人のゴールなどでフライブルクに2点を先行されながら、ゴールラッシュを展開して6-2で逆転勝利。10勝1分と無敗を維持し、首位を独走している。