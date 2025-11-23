¡Ôë¾Êó¡Õ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦À¤»ÖËÞÂÀ¤µ¤óÀÂµî¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¡×¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡ÄÄ¾¶á¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¸½ºß¤ÎÀ¸³è¡Ö¼þ°Ï¤Ï¡ÈÀõ¹á¸÷Âå¤µ¤ó¤ÎÉ×¡É¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÀ¤»ÖËÞÂÀ¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡¦»Ô¶¶·ò»Ê¡Ë¤¬¡¢11·î18Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£91ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¾¶á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¤ÎÀ¤»ÖËÞÂÀ¤µ¤ó¡£Ê©ÃÅ¤ÎÁ°¤ÇÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿Àõ¹á¤µ¤ó¤Î°ÌÇ×¤Ë¼ê¤ò¤¢¤ï¤»¤ë»Ñ¡¢¤Û¤«¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É
¡¡À¤»Ö¤µ¤ó¤Ï1957Ç¯¤«¤éÅÏÊÕ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¡£²»³Ú³èÆ°¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢1960Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¥ã¥Ã¥Ä¡×¤é¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£1970Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼5¡×¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¤Ê¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤â°éÀ®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê²È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î²Î¼ê¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³Ø¹»¤Î¹»²Î¤Ê¤É¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¤»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢·õ·à½÷Í¥¡¦Àõ¹á¸÷Âå¤µ¤ó¤ÎÆâ±ï¤ÎÉ×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÀõÁð¤Ç30Ç¯¶á¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤ËÀõ¹á¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢¶áÇ¯¤Ï°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë°ì¸®²È¤Ç¡¢2³¬¤Ë½»¤à¥¹¥ê¥é¥ó¥«¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¡£11·î18ÆüÁáÄ«¡¢¼«Âð¤ÎÉÛÃÄ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¤»Ö¤µ¤ó¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¹¥ê¥é¥ó¥«¿ÍÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¤»Ö¤µ¤ó¤¬Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿ÃÎ¿Í¤é¤¬ÉÂ±¡¤ËÏ¢Íí¡£°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»à°ø¤ÏÏ·¿ê¤Ç¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Þ¤Ç¼«Âð¤ÇÀ¸³è¤·¡¢Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¤»Ö¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ä¾¶á¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¿´¶¤Ï
¡¡À¤»Ö¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¼èºàÈÉ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤ëÌó1¥«·îÁ°¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Î¼èºà¤Ë¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤ä»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½µ2²ó¤Ï¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤é¿åÁ°»ûÀ¶»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø»°É´Ï»½½¸ÞÊâ¤Î¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎÁà¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍ¼ÊýÁ°¤Ë¤ÏÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤È¤Ï"Àõ¹á¸÷Âå¤µ¤ó¤ÎÉ×"¤È¤«"¸µ·ÝÇ½¿Í"¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¤»Ö¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÀõÁð¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ÎÊë¤é¤·¤äÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÇ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ë¹½³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ç¤Î"¤¿¤Ã¤¯¤ó"¤Ï¤â¤¦¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ç20Ç¯¶á¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ªÁêËÐ¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£
¡¡Âç²£¹ËÂçË²¤ÎÂ¹¡¦²¦Ë²¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤â¤·¤ì¤§¤Ê¤È¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê¿ÈÂÎ¤Ï¡Ë¹ø¤¬°¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ï¤ª°þÍÍ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤ª·Þ¤¨Íè¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÍ§¿Í¤«¤é¤Ï¡Ø¤¢¤È2¡¢3Ç¯¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ÇÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤»Ö¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢¼«¤éÊè¤ò·ú¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª»²¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÊèÀÐ¤Ë²Ã¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Í£°ì¤Î°ä¸À¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤â¤äËº¤ì¤Ç¤Ï¡£¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´½²³¤«¤é¾Ð´é¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÀ¤»Ö¤µ¤ó¤Î»÷´é³¨¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£"¤è¤â¤ä¤ªËº¤ì¤Ç¤Ï"¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ë35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿ºÝ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡·ÝÌ¾¤Ï¡ÖC'est si Bon.¡×¤¬Í³Íè¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¨¡¨¡¾¼ÏÂ¤Î·ÝÇ½³¦¤Çµ±¤«¤·¤¤¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿À¤»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ëºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡£