¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡Ü¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤¬¸ì¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó5¤Î¸«¤É¤³¤í¡½¡½Â¼¾åÎ´¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ÖºÇ¹â·æºî¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡Ù¤¬¡¢11·î27Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÊVOL1¡á11·î27Æü¡¢VOL2¡á12·î26Æü¡¢ºÇ½ªÏÃ¡á2026Ç¯1·î1Æü¡Ë¡£ºÇ½ª¾Ï¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤È¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤Ï21Æü¤ËÅÔÆâ¤ò½ä¤ë¡ÈÅìµþ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î½ãµÊÃã¥¸¥ó¥¬¥í¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ¼¾åÎ´¤¬°ì¹Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¡¢°ìÂÀè¤Ë¥·¡¼¥º¥ó5¤ÎÂè3ÏÃ¤Þ¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â·æºî¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½ãµÊÃã¥¸¥ó¥¬¥í¤òË¬¤ì¤¿¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¸æ°ì¹ÔÍÍ
¡¡ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ¥Ï¥ë¥È¡Ê¥Þ¥¤¥¯Ìò¡Ë¡¢¥²¥¤¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¡Ê¥À¥¹¥Æ¥£¥óÌò¡Ë¡¢¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡Ê¥ë¡¼¥«¥¹Ìò¡Ë¡¢¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¡Ê¥¦¥£¥ëÌò¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼¡õ¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼¡ÊÀ½ºîÁí»Ø´ø·ó´ÆÆÄ¡Ë¡£
¡¡¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¥Û¡¼¥¥ó¥¹¤ÇÆÍÇ¡³«¤¤¤¿¡ãÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡ä¤Î¶¼°Ò¤Ë¡¢±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤ò°¦¤¹¤ë¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¾¯Ç¯¾¯½÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¦Ãç´Ö¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡õÀÄ½ÕÊª¸ì¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¡Á4¤â²þ¤á¤Æ¸«ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Â¼¾å¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤òÇ®ÎÌ¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡¢ËÍ¤Î¡È¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡É¤¬Á´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£80Ç¯Âå¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î²»³Ú¤â´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥óµé¤Î´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¯Â³¤¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢80Ç¯Âå¤Î±Ç²èÊ¸²½¤È¼«¿È¤ÎÀÄ½Õ´ü¤¬½Å¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï80Ç¯Âå¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡Ù¡ÊDawn of the Dead¡Ë¤Ë¤â¶¯¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°ºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤ËÆþ¤ê»Ï¤á¡¢Ê¸²½¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó5¤Ï¡¢¿§¹ç¤¤¤â¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¶õµ¤¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÈÇ¾¤ß¤½¤ò¥Ý¥ó¥×¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡É¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¡ÈËþÅÀÉ¾²Á¡É¤ËÂÐ¤·¡¢¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤â»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¹¤Ï¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Ï¤½¤³¤«¤·¤³¤ËÂ¼¾å¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ï²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶·ã¡£¥Þ¥Ã¥È¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°é¤Ã¤¿ËÍ¤é¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤¬¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¶Á¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó5¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¼¾å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÊ£»¨¤ÇåÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¿§¤Å¤«¤¤¤ä¾ìÌÌ¤´¤È¤Î±é½Ð¤Ç¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â·æºî¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥À¥Õ¥¡¡¼·»Äï¤Ï¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿¡£
¢£ ¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡ÖºÇ½ª¾Ï¤Î¤¹¤´¤µ¡×
¡¡ºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó5¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤é¡ÈÃçÎÉ¤·4¿ÍÁÈ¡É¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¡ãÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡ä¤«¤é½±Íè¤¹¤ë¡ÈºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡É¥ô¥§¥¯¥Ê¤Ë¡¢Í§¾ð¤ÈÍ¦µ¤¤òÉð´ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¤½¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ý¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ü¥Õ¥£¥ó¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ¥Ï¥ë¥È¡Ê¥Þ¥¤¥¯Ìò¡Ë
¡¡¡ÖËè²ó¡ÈºÇÂç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó5¤ÏËÜÅö¤Ë¡Èµ¬ÌÏ¤¬ºÇÂç¡É¤Ç¤¹¡£Í½¹ðÊÔ¤Ë¤â¤¢¤ë¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ê±é¡§¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¬¿ï½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ü¥²¥¤¥Æ¥ó¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¡Ê¥À¥¹¥Æ¥£¥óÌò¡Ë
¡¡¡Ö¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¸«»ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂè4ÏÃ¤Ï¡È¤³¤ì¤À¤±¤ÇºÇ½ª²ó¤Ë¤Ç¤¤ë¡É¥ì¥Ù¥ë¤Î´°À®ÅÙ¡£ËÍ¤é¤â´Ñ¤Æ¤¤¤ÆÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âè4ÏÃ°Ê¹ß¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ü¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡Ê¥ë¡¼¥«¥¹Ìò¡Ë
¡¡¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥Þ¤â¿¼¤¤¡£ËÍ¤Ï¡ØNARUTO¡Ù¤Î¥í¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¤ÎÀº¿À¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡ÈÆâ¤ËÈë¤á¤¿Àï¤¤¤ÎÎ¹Ï©¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥·¡¼¥º¥ó5¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È´°·ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡ü¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¡Ê¥¦¥£¥ëÌò¡Ë
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È±ß´Ä¤Î½Ö´Ö¡É¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£Âè4ÏÃ°Ê¹ß¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶¯Îõ¡£ºÇ¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¤¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü¥Þ¥Ã¥È¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼
¡¡¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤Î¡ÈºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»¤ÏÎòÂå¤Ç¤âºÇ¹â¡£¥·¡¼¥º¥ó5¤ÎÂè1ÏÃËÁÆ¬¤«¤éÁ´Â®ÎÏ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡×
¡ü¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡¡¼
¡¡¡Öº£²ó¤Ï¥²¡¼¥àÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ØSEKIRO: SHADOWS DIE TWICE¡Ù¡Ê2019Ç¯¡¢ÆüËÜ¥²¡¼¥àÂç¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡Ë¤â½Ð¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±é½Ð¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«»ö¤Ë´°À®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤È¾ì½ê¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ ÆüËÜ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È80Ç¯Âå¥ì¥È¥í¶õ´Ö¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤â´¶·ã
¡¡°ì¹Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿½ãµÊÃã¥¸¥ó¥¬¥í¤Ï¡¢Â¼¾å¤¬¡Ö1979Ç¯¤ËÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¥²¡¼¥àµÊÃã¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¶õ´Ö¡£²û¤«¤·¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÁõ¾þ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢80Ç¯Âå¤Î¡ÈÁ°Ìë¡É¤Î¥à¡¼¥É¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤âÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ó¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âºÇ¹â¡£ÃæÌî¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ï4²óÌÜ¤À¤±¤É¡¢¥¸¥ó¥¬¥í¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼¡¤«¤éÄÌ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³¡£¥²¥¤¥Æ¥ó¤â¡Ö²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤³¤ó¤ÊÅ¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÀäÂÐÄÌ¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£2¿Í¤ÏÅ¹Æâ¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¡Ö¥Ç¥£¥°¥À¥°¡×¡Ê¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤âÅÐ¾ì¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾ìÆâ¤Ï´¿À¼¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤Ø
¡¡2016Ç¯7·î¤ÎÇÛ¿®³«»Ï°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¡ÈºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡É¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÉúÀþ¤¬¼ýÂ«¤·¡¢Êª¸ì¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡£Â¼¾å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Á´°÷¤¬¡Ö¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëºÇ½ª¾Ï¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¸þ¤±¤¿Ëë¤¬¤Ä¤¤¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¢£ ¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡ÖºÇ½ª¾Ï¤Î¤¹¤´¤µ¡×
¢£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤Ø
¡¡2016Ç¯7·î¤ÎÇÛ¿®³«»Ï°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¡ÈºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡É¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÉúÀþ¤¬¼ýÂ«¤·¡¢Êª¸ì¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡£Â¼¾å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Á´°÷¤¬¡Ö¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëºÇ½ª¾Ï¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¸þ¤±¤¿Ëë¤¬¤Ä¤¤¤Ë¾å¤¬¤ë¡£