¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û´Ý»³´õ¤¬WÇÕ½éÍ¥¾¡¡¡º®¹çÃÄÂÎ¤ËÂ³¤½÷»Ò¸Ä¿Í¤Ç¤âÉ½¾´Âæ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä
¡þ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥× FIS¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Á24Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë)
22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¡¢´Ý»³´õÁª¼ê¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ½éÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿´Ý»³Áª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î½÷»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¤Ï1ËÜÌÜ¤È2ËÜÌÜ¤È¤â¤ËÁ´Áª¼êÃæ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì°Ê²¼¤ËÂç¤¤¯º¹¤òÉÕ¤±¤Æ¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ý»³Áª¼ê¤Ï²Æ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖFIS¥µ¥Þ¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç½÷»ÒÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ËëÀï¤Ç¤â2ÆüÂ³¤±¤ÆÉ½¾´Âæ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡£2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦½÷»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë·ë²Ì
1°Ì ´Ý»³´õ 285.5
2°Ì ¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È(¥«¥Ê¥À) 259.7
3°Ì ¥ê¥¶¡¦¥¨¥À¡¼(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢) 255.4